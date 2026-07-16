El 'toro' Douglas Aurélio sorprende en el Castellón: su impresionante cambio físico no pasa inadvertido

Douglas Aurélio vuelve a llamar la atención en el CD Castellón. Después de dos temporadas marcadas por las lesiones, el extremo brasileño ha iniciado la pretemporada con un impresionante aspecto físico que alimenta la esperanza de volver a ver su mejor versión con la camiseta albinegra.

El atacante se ha presentado al trabajo en unas condiciones que no han pasado inadvertidas. Más fuerte, musculado y recuperado de sus problemas en la rodilla izquierda, Douglas afronta unas semanas decisivas tanto para ganarse un sitio en los planes de Pablo Hernández como para despejar las incógnitas que rodean su futuro.

El Castellón comenzó oficialmente su preparación para la temporada 2026/2027 el pasado 8 de julio, con las correspondientes pruebas médicas antes del regreso progresivo a los entrenamientos, que arrancaron este lunes último, 13 de julio.

Una imagen que invita al optimismo

La transformación física de Douglas es especialmente significativa después de todo lo sufrido. El extremo tuvo que superar primero una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida en febrero del 2025; y posteriormente una lesión meniscal en esa misma articulación.

Entre ambos contratiempos se perdió más de medio centenar de encuentros, una ausencia demasiado prolongada para un futbolista que había llegado a Castalia con la etiqueta de jugador diferencial.

Manolo Nebot / Juan Francisco de la Ossa

Ahora, su imagen durante el arranque de la preparación ofrece motivos para el optimismo. Douglas parece haber realizado un importante trabajo durante las vacaciones para regresar con la musculatura reforzada y preparado para responder a las exigencias de una pretemporada que será determinante.

Más allá de las sensaciones visuales, todavía deberá demostrar que la rodilla soporta la carga de trabajo, que puede entrenarse con continuidad y que recupera la explosividad que caracterizó su juego antes de las lesiones.

Douglas Aurélio, a la derecha del portero Amir Saipi. / CD CASTELLÓN

La temporada que decidirá su futuro

El brasileño entra en el último año de su contrato, que finaliza el 30 de junio del 2027. Por ese motivo, el nuevo curso adquiere una relevancia especial.

Douglas necesita recuperar protagonismo para demostrar que todavía puede ser importante en el proyecto albinegro. El Castellón, por su parte, deberá decidir si mantiene su apuesta por el atacante, estudia una renovación o contempla una salida antes de que pueda quedar libre al término de la temporada.

Sus cifras como futbolista del conjunto albinegro continúan siendo atractivas: 48 partidos y 10 goles. Un rendimiento que confirma su capacidad para generar peligro cuando ha tenido continuidad, pero que contrasta con el escaso protagonismo de los dos últimos cursos.

En la temporada 2025/2026 apenas pudo disputar tres partidos y 41 minutos. Aun así, consiguió marcar desde el punto de penalti ante la Real Sociedad B, antes de que una nueva lesión volviera a frenar su regreso.

Douglas Aurélio, antes del lanzamiento de penalti que significó el 5-1 ante la Real Sociedad B, en noviembre del 2025.. / KMY ROS

Atentos desde Primera Federación

La situación del extremo tampoco pasa inadvertida lejos de Castalia. Varios equipos con aspiraciones de ascenso en Primera Federación siguen atentos a su futuro, conscientes de que un Douglas recuperado físicamente puede convertirse en un futbolista diferencial para la categoría.

Su velocidad, potencia, capacidad para actuar en ambas bandas y facilidad para atacar espacios lo convierten en un perfil especialmente atractivo. Además, ya conoce perfectamente la competición después de haber sido una pieza importante en el ascenso del Castellón al fútbol profesional.

La Primera Federación 2026/2207 volverá a reunir a clubes históricos y proyectos confeccionados para pelear por subir, entre ellos Real Murcia, Hércules, Mirandés, Gimnàstic de Tarragona, Real Zaragoza, Huesca, Cartagena, UD Ibiza... Algunos de ellos lo tienen apuntado en su agenda.

El interés existente introduce otro elemento en una pretemporada que servirá para definir su situación. Una cesión o una salida podría ofrecerle los minutos que necesita, aunque el brasileño también tiene ante sí la oportunidad de convencer al cuerpo técnico y recuperar su espacio en el Castellón.

Douglas quiere volver a ser Douglas

Cuando se encuentra sano, Douglas aporta cualidades difíciles de encontrar: desborde, potencia, profundidad, cambio de ritmo y llegada al área. Es un atacante capaz de romper un encuentro mediante una acción individual y de ofrecer alternativas desde cualquiera de los dos costados.

La gran incógnita ya no gira en torno a su talento, sino a su capacidad para recuperar la continuidad perdida. Su espectacular estado físico representa un primer paso, pero ahora deberá trasladar esas buenas sensaciones a los entrenamientos y los partidos de preparación.

Después de dos años tremendamente complicados, Douglas quiere volver a sentirse futbolista. Esta pretemporada puede marcar el comienzo de su resurrección en Castalia o abrirle las puertas de un nuevo destino.

El brasileño sabe que está ante una oportunidad decisiva. Su cuerpo vuelve a transmitir potencia y su futuro vuelve a estar en juego.