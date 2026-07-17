Adiós al Castellón de Amir Abedzadeh, el gato persa que estuvo a la sombra de Crettaz y Matthys

El CD Castellón ha anunciado lo que era un secreto a voces. A raíz de la continuidad de Romain Matthys y el reciente fichaje de Amir Saipi, otro Amir, Abedzadeh, deja la entidad.

El portero iraní deja el Castellón después de dos temporadas con escaso protagonismo. Pese a tener contrato hasta el 30 de junio del 2027, rescinde su vinculación en busca de los minutos que no encontró en Castalia, especialmente después del flamante fichaje de Amir Saipi y la promoción de Sergi Torner, que le dejaban ya sin opciones.

El Castellón se despide de su primer Amir. Amir Abedzadeh pone fin a su etapa como albinegro después de dos temporadas marcadas por la paciencia, la competencia y unos minutos que nunca terminaron de llegar. El guardameta iraní, conocido como el gato persa, tenía contrato hasta el final de la campaña recién iniciada, pero abandona la entidad para buscar un destino donde pueda sentirse nuevamente importante bajo los palos.

Su salida parecía encarrilada desde el inicio de la pretemporada. Abedzadeh no participó en el regreso del equipo al trabajo y su entorno ya había trasladado que estudiaría propuestas ante la falta de protagonismo. El fichaje de Amir Saipi, internacional con Kosovo y titular durante las últimas temporadas en el Lugano suizo, terminó de cerrar una puerta que para el iraní llevaba demasiado tiempo entreabierta. El nuevo guardameta ha firmado hasta el 2030 después de disputar 180 encuentros con el conjunto helvético.

De este modo, el Castellón cambia de Amir en su portería. Se marcha Abedzadeh (33 años) y llega Saipi, siete años más joven, para competir por un puesto en una demarcación en la que también continúa Romain Matthys y a la que asciende Sergi Torner.

De hecho, el cancerbero asiático ya hizo un amago de marcharse en el mercado de invierno, pero a la postre optó por continuar de albinegro.

Manolo Nebot / Juan Francisco de la Ossa

Diez partidos en dos temporadas con el Castellón

Amir Abedzadeh llegó libre a Castalia en julio del 2024 procedente del Marítimo de Portugal. Lo hizo con un currículo que invitaba a pensar en una competencia cerrada por la titularidad, pero se encontró primero con la consolidación de Gonzalo Crettaz y posteriormente con la irrupción de Romain Matthys.

Su balance como albinegro queda reducido a una decena de partidos oficiales (cinco en cada temporada) y cerca de 900 minutos de competición. Un registro escaso para un portero acostumbrado anteriormente a asumir mayores responsabilidades, pero suficiente para dejar muestras de su experiencia, sus reflejos y, sobre todo, su comportamiento profesional.

Amir Abedzadeh y Gonzalo Crettaz se saludan durante el cambio en el Castellón-Zaragoza de la 2024/2025. / Erik Pradas

En su primera campaña, la 2024/2025, participó en cinco encuentros. Jugó los dos partidos de Copa del Rey (ante el Águilas y la Ponferradina) y tres jornadas de LaLiga Hypermotion frente al Cartagena, el Granada y el Zaragoza. En total sumó 444 minutos y encajó seis goles. El propio Castellón destacó al término del curso su “gran actitud competitiva”, sus valores personales y su predisposición diaria, argumentos que llevaron al club a renovarlo hasta el 2027 pese a su limitada participación.

Misma situación

La marcha de Crettaz parecía abrirle una oportunidad en el verano del 2025, pero la portería volvió a encontrar dueño. Romain Matthys acabó imponiéndose y Amir disputó únicamente otros cinco encuentros durante el curso 2025/2026, todos ellos como titular, con 450 minutos y ocho goles recibidos. Su última aparición oficial se produjo el 30 del octubre de 2025. Desde entonces, contempló desde el banquillo cómo avanzaba una temporada en la que el Castellón volvió a mirar hacia la zona alta.

La falta de minutos no modificó su conducta. Amir siguió trabajando, apoyando a sus compañeros y ejerciendo como uno de los futbolistas experimentados de un vestuario joven e internacional. Se marcha sin haber conseguido adueñarse de la portería, pero también sin un reproche público ni un mal gesto.

Una carrera construida entre Irán, Estados Unidos, Portugal y España

La trayectoria de Abedzadeh está lejos de ser convencional. Nacido en Teherán el 26 de abril de 1993, se formó en las categorías inferiores del Persepolis y pasó durante su etapa juvenil por las estructuras del Brentford y el Tottenham, ya en Inglaterra. Sus primeros pasos como profesional llegaron en Estados Unidos, con el Orange County, antes de regresar a Irán para incorporarse al Persepolis y posteriormente al Rah Ahan.

En 2016 inició su aventura en Portugal con el Barreirense. Allí llamó la atención del Marítimo, club con el que acabó asentándose en la máxima categoría portuguesa. El Castellón cifró en 84 sus partidos con el conjunto de Madeira en la primera división lusa, donde el portero iraní vivió algunos de los mejores años de su carrera.

En 2021 aterrizó por primera vez en el fútbol español para defender la portería de la Ponferradina. En El Bierzo sí disfrutó de la continuidad que después echaría de menos en Castalia: disputó 65 partidos de Segunda División durante dos temporadas y se convirtió en uno de los guardametas reconocibles de la categoría. Tras el descenso de la Ponferradina regresó al Marítimo, donde jugó otros 20 encuentros antes de aceptar la propuesta albinegra.

Internacional y mundialista con Irán

Más allá de su recorrido por clubs, Amir llegó al Castellón con la condición de internacional absoluto. Disputó 11 encuentros con la selección de Irán y formó parte de las convocatorias para los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, aunque no llegó a jugar en ninguna de las dos citas. La FIFA lo incluyó entre los cuatro porteros iraníes convocados por Carlos Queiroz para el torneo disputado en Catar.

El fútbol y la portería forman parte de su historia familiar. Amir es hijo de Ahmad Reza Abedzadeh, mítico guardameta iraní y uno de los grandes referentes históricos del fútbol de su país. Pero el gato persa construyó su propio camino: salió joven de Irán, compitió en cuatro países y llegó a ser mundialista, titular en Portugal y uno de los porteros destacados de Segunda División con la Ponferradina.

En el Castellón no pudo sumar tantos partidos como deseaba. Estuvo a la sombra de Crettaz y Matthys y comprendió, tras la llegada de Saipi, que el escenario difícilmente iba a cambiar. Por eso se marcha antes de que finalice su contrato, buscando algo tan sencillo y tan necesario para cualquier portero: jugar.

Castalia apenas pudo ver 10 veces sus saltos felinos, pero sí conoció durante dos años su educación, su experiencia y su profesionalidad.

Se marcha el primer Amir y llega otro. Se va Abedzadeh, el gato persa que esperó pacientemente una oportunidad que nunca terminó de ser suya.

Así ha sido el anuncio

"Amir Abedzadeh y el CD Castellón separan sus caminos tras dos temporadas.

Abedz aterrizó en Castelló el verano del 2024. En estas campañas defendiendo la meta del conjunto albinegro ha disputado 10 encuentros, cinco en la 2024/2025 y otros cinco en la 2025/2026.

El club desea poner en valor la profesionalidad, trabajo y respeto que ha tenido Amir por la entidad y sus compañeros desde el primer día de su llegada a Castelló.

¡Mucha suerte en el futuro, Amir!"