El Castellón camina hacia el tope de abonados: ¿cuántos socios renuevan cada hora?

Castalia responde de nuevo. El CD Castellón ha superado este viernes, 17 de julio del 2026, la barrera de los 9.100 abonados para la temporada 2026/2027, apenas 10 días después de poner en marcha la campaña Les voltes que faça falta.

El proceso comenzó el martes 7 de julio a las 11.00 horas y el club comunicó el nuevo registro casi exactamente a la misma hora de este viernes. Son, por tanto, 240 horas de campaña en las que la entidad ha tramitado más de 9.100 renovaciones.

📊 Una renovación cada minuto y medio

La cifra deja un promedio de casi 38 abonados por hora desde la apertura de la plataforma. Dicho de otro modo, el Castellón ha incorporado a su contador aproximadamente:

910 renovaciones al día

38 por hora

Una cada minuto y 35 segundos

El cálculo incluye también las horas nocturnas y los periodos de menor actividad, por lo que el ritmo real durante las franjas de atención y mayor tráfico en la plataforma ha sido necesariamente más elevado.

El contador de la web oficial señalaba este viernes 9.107 abonados, un respaldo significativo cuando todavía queda más de una semana para que concluya la primera fase de la campaña.

📅 Las renovaciones terminan el 26 de julio

Los abonados de la pasada temporada tienen reservado su asiento hasta el domingo 26 de julio. La renovación puede completarse de manera online a través del área de abonados del club durante todo ese periodo.

Atención presencial dentro de unos casos específicos / Manolo Nebot

La atención presencial permanecerá abierta hasta el viernes 24 de julio, de lunes a viernes entre las 8.30 y las 14.00 horas, en la Tribuna VIP del SkyFi Castalia, con acceso por la puerta 4.

Esta vía está reservada a:

👴 Mayores de 65 años

👨‍👩‍👧‍👦 Familias numerosas o monoparentales

📝 Personas que hayan obtenido cita previa por alguna incidencia

El club también presta asistencia mediante el correo del departamento de abonados y el servicio de WhatsApp habilitado dentro del área personal.

🔄 Reubicaciones y nuevas altas

Una vez concluido el periodo de renovaciones, el Castellón liberará las localidades que no hayan sido conservadas por sus actuales titulares.

🪑 Del 28 de julio al 2 de agosto: reubicaciones

Los abonados que hayan marcado durante la renovación la opción correspondiente podrán solicitar un cambio de asiento entre el martes 28 de julio y el domingo 2 de agosto.

La disponibilidad dependerá de las localidades que hayan quedado libres una vez cerrado el plazo de reserva.

🆕 Del 4 al 9 de agosto: nuevas altas

El turno para incorporar nuevos abonados llegará entre el 4 y el 9 de agosto. Esta primera ventana estará reservada exclusivamente a los titulares del Carnet Albinegre 2025/2026.

El club seguirá el orden de antigüedad marcado por el número de carnet y las altas estarán condicionadas a la existencia de asientos disponibles después de las renovaciones y reubicaciones.

🎟️ Abono Básico o Premium

La campaña vuelve a ofrecer dos modalidades. Ambas incluyen los partidos de Liga regular que el primer equipo dispute en Castalia y los encuentros del filial, estos últimos sujetos a las restricciones de aforo.

El Abono Básico no incorpora los posibles encuentros del play-off ni los partidos de Copa del Rey en Castalia. El carnet se entrega inicialmente en formato digital y la tarjeta física tiene un suplemento de cinco euros, salvo en determinadas categorías.

El Abono Premium incluye como principal novedad los posibles partidos del play-off disputados en Castalia. También da acceso a los encuentros de Copa del Rey en casa frente a rivales de la misma categoría o inferiores, incorpora gratuitamente la tarjeta física y mejora los descuentos vinculados a la camiseta oficial.

Los precios de renovación se sitúan, en las tarifas de adulto, entre los 155 euros del Básico en Gol Norte Bajo y los 555 euros del Premium en Tribuna Alta Centro .

y los . Para las nuevas altas, las mismas zonas oscilan entre los 170 y los 610 euros .

. Las cantidades finales varían según la edad, la grada y la modalidad elegida.

🏟️ Premio a la asistencia y obligación de liberar el asiento

Una de las novedades de la temporada es el incentivo a la fidelidad. Los abonados que asistan a 20 de los 21 partidos de fase regular recibirán un 10% de descuento en la renovación de la campaña 2027/2028.

El Castellón mantiene además el sistema para liberar o ceder el asiento cuando el titular no pueda acudir. Si la localidad liberada se vende, el abonado acumulará un 5% de su importe para la siguiente renovación, con un descuento máximo del 20%.

Manolo Nebot / Juan Francisco de la Ossa

El club contempla una advertencia después de tres ausencias sin asistencia, cesión o liberación. La cuarta puede provocar la suspensión del abono y la baja como socio.

Los abonados sénior quedan exentos de esa sanción y el régimen tampoco se aplica en la Grada de Animación, donde las localidades no pueden comercializarse individualmente.

⚫⚪ Castalia mantiene su movilización

Alcanzar los 9.100 abonados antes de completar la mitad del periodo de renovaciones confirma la respuesta de una afición que volverá a desempeñar un papel central en el tercer curso consecutivo del Castellón en el fútbol profesional.

A falta de nueve días para que venza la reserva de asientos, el contador sigue avanzando. Si mantuviera el promedio inicial de 38 operaciones por hora, la cifra llegaría al tope de 13.700 en cuestión de días, aunque lo normal es que el ritmo se ralentice conforme renueva la mayor parte de la masa social.

Por ahora, el primer dato ya resulta expresivo: más de 9.100 albinegros en 10 días y una renovación cada minuto y medio.