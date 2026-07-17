El Castellón tendrá un presupuesto y un límite salarial de récord en esta temporada

Mientras el foco mediático de la pretemporada del CD Castellón se centra en los fichajes, los entrenamientos y los primeros amistosos, en las oficinas de Castalia se libra otra batalla igual de importante. El club trabaja desde hace semanas en el cierre del ejercicio económico 2025/2026 y, al mismo tiempo, en la planificación financiera del nuevo curso, un trabajo que marcará el margen de maniobra de la entidad durante toda la temporada.

Los números definitivos todavía deben cerrarse y serán presentados en la próxima junta general ordinaria de accionistas, pero todo apunta a que el Castellón volverá a batir registros económicos gracias al crecimiento experimentado desde la llegada de Haralabos Voulgaris.

El Castellón prevé aumentar su límite salarial

Uno de los principales indicadores de esa mejoría será el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), más conocido como límite salarial. Aunque LaLiga no hará oficial la cifra hasta después del cierre del mercado de verano, el escenario con el que trabaja el club contempla un nuevo incremento respecto al ejercicio anterior.

El Castellón cerró la pasada temporada con un límite salarial de 11.563.000 euros, la cifra más alta de su historia. Ese importe ya mejoraba los 11,3 millones con los que comenzó el curso y situó a la entidad como la séptima con mayor capacidad económica de Segunda División.

Ahora, el crecimiento previsto permitirá afrontar con mayores garantías la confección de una plantilla que intentará dar un paso más después de una temporada histórica, en la que el equipo alcanzó el play-off de ascenso a Primera División.

Manolo Nebot / Juan Francisco de la Ossa

Qué es el límite salarial de LaLiga

El Límite de Coste de Plantilla Deportiva es la cantidad máxima que LaLiga autoriza a cada club para destinar a los gastos de su plantilla deportiva.

En ese cálculo se incluyen los salarios de jugadores y cuerpo técnico, las primas, la Seguridad Social, las comisiones de agentes y la amortización de los fichajes, entre otros conceptos. Su finalidad es garantizar la viabilidad económica de los clubes y evitar que gasten muy por encima de los ingresos que generan.

Un sistema con numerosos críticos

Pese a su objetivo de controlar las finanzas del fútbol profesional, el modelo también cuenta con numerosos detractores.

Su complejidad, la escasa transparencia en algunos procesos y las diferencias que genera entre entidades han sido objeto de debate durante los últimos años. Además, algunos clubes recurren a distintas fórmulas financieras para ampliar su margen de inscripción, como anticipar ingresos, vender activos, aplazar pagos, distribuir el coste de los fichajes en varios ejercicios o estructurar contratos mediante variables.

Estas operaciones no tienen por qué ser irregulares, aunque en ocasiones permiten apurar al máximo la normativa. Cuando LaLiga detecta ingresos sobrevalorados, gastos ocultos o incumplimientos posteriores, puede reducir el límite salarial, impedir inscripciones de futbolistas o imponer sanciones económicas y disciplinarias.

Otro presupuesto de récord para el CD Castellón

El crecimiento del límite salarial irá acompañado de un nuevo presupuesto histórico para la entidad.

En la junta celebrada el pasado mes de enero (7/1/2026), el Castellón presentó unas cuentas de 14,3 millones de euros, ya de por sí las más elevadas de su historia. Sin embargo, el nuevo ejercicio volverá a mejorar esa cifra gracias al incremento de ingresos y a la consolidación del proyecto.

En estos momentos, el club continúa ultimando las cuentas mientras negocia algunos de los contratos comerciales más importantes de la temporada, entre ellos el naming de Castalia, el de la ciudad deportiva, además de varios de los principales patrocinadores que lucirá la equipación albinegra (ya anunciados).

Todo ello confirma que el crecimiento del Castellón ya no solo se refleja sobre el césped. También lo hace en unas cuentas que continúan ganando músculo y que sitúan al club en una posición cada vez más sólida dentro del fútbol profesional español.