La crónica del Castellón-Sabadell: Un estreno reconocible con victoria y múltiples debuts (2-0)

Un partido amistoso no deja de ser precisamente eso: un amistoso. Sin embargo, puestos a elegir, todos prefieren ganar, aunque el resultado sea secundario y la prioridad pase por probar variantes, asimilar conceptos y repartir minutos. El CD Castellón cerró su primer ensayo de la pretemporada con una victoria y dejó una imagen reconocible, especialmente durante una primera mitad en la que estableció el 2-0 definitivo.

Pablo Hernández apostó por un once reconocible, con tres nuevas incorporaciones: Saipi en la portería, Juanjo Nieto en el lateral derecho y Álvaro Martín acompañando a Diego Barri en el doble pivote. Además, José Albert, que regresó este verano de su cesión en la UD Ibiza, ocupó de inicio el costado izquierdo de la defensa. Con una alineación formada por varias piezas conocidas, el cuadro albinegro trató de dominar el encuentro desde el comienzo. En el primer minuto de juego, Raúl Sánchez perdonó el 1-0 con un remate desde el vértice del área pequeña que desvió el guardameta rival, pero que sirvió como primer aviso para el Sabadell.

Álvaro Martín, el MVP del primer tiempo

Los compases iniciales también dejaron una excelente carta de presentación de Álvaro Martín, que exhibió movilidad constante y calidad con su pierna izquierda. Su zurda y el dorsal ‘21’ a la espalda evocaron inevitablemente a un viejo conocido que dejó muchas alegrías en el templo de la calle Huesca. El primer tanto de la temporada 2026/27 llegó tras una rápida transición del conjunto albinegro. La jugada encontró a Pablo Santiago en el costado derecho, desde donde puso un centro al corazón del área que Álvaro García remató con el interior para establecer el 1-0.

El delantero cántabro tuvo el segundo unos minutos después, en su última intervención sobre el césped. Volvió a asociarse con Pablo Santiago, controló el balón en la frontal y se plantó mano a mano ante el portero, que adivinó su definición y evitó el gol.

Con la llegada de la pausa de hidratación, Pablo Hernández revolucionó el once y únicamente mantuvo sobre el terreno de juego a Raúl Sánchez, José Albert y Álvaro Martín. Tras la reanudación, continuó el dominio albinegro, con Álvaro Martín manejando el ritmo del partido y trenzando buenas combinaciones con el talentoso Hamza Bellari.

Una gran acción para el 2-0

El delantero del filial Miguelón amplió la ventaja cuando el encuentro parecía haberse calmado. Recibió el esférico en el sector izquierdo del área, recortó hacia dentro y ajustó su remate con la pierna derecha a la base del poste largo. No hubo tiempo para mucho más durante los primeros 45 minutos, salvo para un peligroso acercamiento del Sabadell que el alcorino Sergi Torner neutralizó con una gran intervención.

El descanso dejó dos nuevos debuts: los de Jari Vlak e Íñigo Córdoba. El ritmo descendió considerablemente durante la segunda mitad, en la que el juego se concentró en el centro del campo y ambos conjuntos acumularon numerosas imprecisiones. En ese contexto de partido trabado, Hamza Bellari volvió a dejar varios destellos del talento que puede explotar en Castalia. Al cumplirse la hora de juego se produjo un nuevo carrusel de cambios, entre los que destacó la entrada de Ousmane Camara. El atacante tuvo el tercer tanto después de fabricarse él solo una buena acción, marcharse de un defensor dentro del área y rematar con la pierna derecha al lateral de la red.

Poco más ofreció el encuentro, más allá de un cabezazo de Córdoba que el guardameta desvió a saque de esquina y de un disparo de Tincho desde la frontal que no encontró portería. Sin más novedades llegó el pitido final, que puso término a la primera prueba de la pretemporada. El CD Castellón la saldó con un resultado satisfactorio, buenas sensaciones durante la primera mitad y la destacada actuación de Álvaro Martín como principal noticia del encuentro.