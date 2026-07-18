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Directo Castellón-Sabadell: Álvaro García adelanta al cuadro albinegro

El conjunto albinegro disputa el primer encuentro de pretemporada en la Ciudad Deportiva

Juanjo Nieto y Raúl Sánchez, durante el calentamiento

Juanjo Nieto y Raúl Sánchez, durante el calentamiento / CD Castellón

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Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

Arranca la temporada 2026/27 para el CD Castellón. El conjunto dirigido por Pablo Hernández disputa esta tarde a las 19:00 horas su primer partido amistoso de una extrensa pretemporada frente al CE Sabadell en la Ciudad Deportiva del conjunto albinegro. Es el momento para poder ver los primeros pasos de un equipo que presenta en su primera alineación hasta tres nuevas incorporaciones (Saipi, Juanjo Nieto y Álvaro Martín) y el resto esperará su momento en el banquillo.

Puedes seguir el encuentro en directo en Mediterráneo.

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