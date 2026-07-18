Directo Castellón-Sabadell: Álvaro García adelanta al cuadro albinegro

Arranca la temporada 2026/27 para el CD Castellón. El conjunto dirigido por Pablo Hernández disputa esta tarde a las 19:00 horas su primer partido amistoso de una extrensa pretemporada frente al CE Sabadell en la Ciudad Deportiva del conjunto albinegro. Es el momento para poder ver los primeros pasos de un equipo que presenta en su primera alineación hasta tres nuevas incorporaciones (Saipi, Juanjo Nieto y Álvaro Martín) y el resto esperará su momento en el banquillo.

Puedes seguir el encuentro en directo en Mediterráneo.

Se van a producir múltiples cambios en el cuadro albinegro coincidiendo con la media hora de juego.

Ha mejorado el Sabadell en estos últimos instantes. Ahora se detiene el encuentro para realizar la pausa de hidratación.

Este ha sido el primer tanto del Castellón en esta nueva temporada. Asistencia de Pablo Santiago y gol de Álvaro García.

Sigue dominando el encuentro y la posesión el CD Castellón con un gran Álvaro García que está siendo uno de los más activos en estos primeros compases. Min 23'.

GOOOOOOOOOOOOOOL DEL CASTELLÓN. Se adelanta el conjunto albinegro con un tanto de Álvaro García después de una rápida transición del cuadro 'orellut' por el flanco diestro que finaliza con un centro de Pablo Santiago que remata el delantero cantabro sin dejarla caer en el interior del área.

El dibujo sobre el césped del equipo de Pablo Hernández es el siguiente. Saipi Juanjo Nieto-Alberto- Brignani-José Albert Barri-Álvaro Martín Pablo Santiago-Jakobsen-Álvaro García Álvaro García

Primera oportunidad de peligro para Raúl Sánchez que recibió un gran centro en el segundo palo y obligó al meta rival a tener que intervenir. Min 2'.

El CD Castellón ha anunciado esta mañana una nueva incorporación. El atacante portugués Rodrigo Rego jugará en el conjunto albinegro hasta final de temporada en calidad de cedido, procedente del Brighton & Hove Albion. Lee toda la información sobre el nuevo atacante aquí.

Y este es el once del rival, el CE Sabadell.