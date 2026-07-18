El nuevo Castellón se pone en marcha: hora, rival y claves de su primer amistoso

El nuevo CD Castellón ya está preparado para su primera prueba. El equipo albinegro disputará este sábado 18 de julio del 2026, a partir de las 19.00 horas, su primer amistoso de la pretemporada 2026/2027 frente al CE Sabadell.

El encuentro servirá para cerrar la primera semana de trabajo de una plantilla que inicia una nueva etapa con Pablo Hernández al frente del banquillo desde el comienzo del curso. También será la primera oportunidad para comprobar sobre el césped la adaptación de los fichajes y las primeras ideas del técnico para la próxima temporada.

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⚽ Castellón-Sabadell: todo lo que hay que saber

📅 Día: sábado 18 de julio del 2206

⏰ Hora: 19.00 horas

🏟️ Lugar: ciudad deportiva de La Coma, en Borriol

🆚 Rival: CE Sabadell

🎟️ Entrada de público: no: se juega a puerta cerrada

📺 Televisión: no está prevista ninguna retransmisión

📱 Seguimiento: a través de los canales oficiales de los clubs

El amistoso se disputará sin aficionados. El Castellón ha anunciado que todos los encuentros de preparación programados en la ciudad deportiva de la Coma se celebrarán a puerta cerrada, por lo que no habrá venta de entradas ni acceso para abonados.

Tampoco se ha anunciado retransmisión televisiva o emisión oficial en directo. El seguimiento quedará limitado, en principio, a la información que publiquen el Castellón y el Sabadell mediante sus páginas web y redes sociales.

🏗️ El primer partido del Castellón en La Coma

El encuentro tendrá un componente histórico, aunque se juegue lejos del público. Será el primer partido del primer equipo albinegro en la nueva ciudad deportiva de La Coma, un complejo todavía en construcción que empieza a incorporarse al funcionamiento cotidiano del club.

Manolo Nebot / Juan Francisco de la Ossa

El proyecto se levanta en Borriol, junto a Mediterráneo Golf, sobre una superficie superior a los 122.000 metros cuadrados. El diseño completo contempla varios campos de fútbol, un miniestadio, vestuarios, gimnasio, áreas médicas, oficinas y espacios destinados a la cantera.

La disputa del amistoso supone, por tanto, otro paso en la puesta en marcha de unas instalaciones llamadas a concentrar progresivamente la actividad deportiva del Castellón.

👀 Primer examen para el equipo de Pablo Hernández

El resultado será secundario después de apenas una semana de entrenamientos. El encuentro está concebido principalmente para repartir minutos, evaluar el estado físico de los futbolistas y comenzar a trasladar al campo las primeras pautas tácticas de Pablo Hernández.

Será la primera pretemporada que el técnico dirige desde su inicio. Después de asumir el banquillo durante el curso anterior, el entrenador dispone ahora de todo el verano para construir el equipo, desarrollar su modelo y distribuir los roles dentro de una plantilla todavía abierta a movimientos. Las salidas de Brian Cipenga, Álex Calatrava y Beñat Gerenabarrean aún están frescas.

El Castellón regresó al trabajo el lunes 13 de julio tras casi cinco semanas de descanso. El duelo frente al Sabadell será el primero de los amistosos programados antes del inicio de LaLiga Hypermotion, previsto para el 14 de agosto, a las 20.30 horas, contra la Real Sociedad B.

🆕 El posible estreno de las caras nuevas

El partido permitirá ver por primera vez con la camiseta albinegra a buena parte de los refuerzos incorporados durante el mercado de verano.

El portero Amir Saipi, los centrocampistas Jari Vlak, Fran Castillo y Álvaro Martín, y los atacantes Hamza Bellari e Íñigo Córdoba afrontan su primera oportunidad para sumar minutos con su nuevo equipo.

También inicia una etapa especial Juanjo Nieto, que regresa al club en el que se formó después de desarrollar buena parte de su carrera lejos de Castalia.

La primera alineación del verano no debe interpretarse como una declaración definitiva de intenciones. Pablo Hernández previsiblemente distribuirá las cargas y utilizará numerosos cambios para evitar riesgos físicos en unos futbolistas que todavía acumulan pocas sesiones de entrenamiento.

🧤 Una portería renovada

Uno de los principales focos estará en la portería. La llegada de Amir Saipi introduce una nueva competencia en una demarcación en la que continúa Romain Matthys y a la que se incorpora el canterano Sergi Torner.

El internacional kosovar, procedente del Lugano, parte como una de las incorporaciones más relevantes del verano. La salida de Amir Abedzadeh y la llegada de Saipi modifican la composición de una portería en la que Pablo Hernández deberá comenzar a repartir oportunidades desde este primer amistoso.

🔍 Un rival recién ascendido, pero ya conocido

El Sabadell no será únicamente un adversario de preparación. El conjunto arlequinado acaba de regresar a LaLiga Hypermotion después de lograr el ascenso y se encontrará nuevamente con el Castellón pocas semanas después.

El calendario ha situado el Castellón-Sabadell de Liga en la segunda jornada, el domingo 23 de agosto, a las 19.00 horas en Castalia.

El amistoso de la Coma funcionará así como un primer reconocimiento entre dos equipos que competirán en la misma categoría. No obstante, las conclusiones serán limitadas: ambos conjuntos se encuentran al comienzo de la preparación, sus plantillas todavía pueden cambiar y ninguno mostrará todas sus cartas antes del duelo liguero.

El Sabadell llega después de estrenar también esta semana su pretemporada. El equipo dirigido por Ferran Costa prepara su regreso al fútbol profesional con el objetivo inicial de consolidarse en Segunda División.

🧪 Una primera prueba, no un examen definitivo

Después de una semana dominada por el trabajo físico, las pruebas y las primeras sesiones tácticas, el balón empezará a ofrecer respuestas. El amistoso permitirá valorar asociaciones, posiciones y reparto de minutos, pero quedará todavía lejos de reflejar la versión definitiva del Castellón.

Pablo Hernández tendrá por delante varias semanas y más encuentros de preparación para ajustar la plantilla antes del estreno liguero. La primera cita, sin embargo, marcará simbólicamente el comienzo del nuevo proyecto.

La Coma, escenario de las primeras carreras / Manolo Nebot

El Castellón 2026/2027 se pone en marcha este sábado. Lo hará sin público, sin televisión y dentro de las nuevas instalaciones de la Coma, pero con numerosos alicientes: