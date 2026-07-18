Oficial | El CD Castellón firma a Rodrigo Rego, la perla portuguesa del Brighton formada en el Benfica

Fichaje de los que ilusionan. El CD Castellón ha cerrado la incorporación de Rodrigo Rego, que jugará cedido en el SkyFi Castalia durante la próxima temporada. El mediapunta portugués llega procedente del Brighton & Hove Albion de la Premier League, club que acaba de adquirir sus derechos al Benfica y que confía en el conjunto albinegro para que continúe acumulando experiencia en el fútbol profesional.

Nacido en Aveiro el 3 de enero de 2005, Rego es un futbolista ofensivo de 1,73 metros, zurdo y con una técnica especialmente llamativa. Su posición más habitual es de banda derecha o interior, desde donde puede jugar a pierna cambiada, conducir hacia zonas interiores y buscar el último pase o el disparo.

En definitiva, un jugón. Rego destaca por su facilidad para recibir, cambiar de ritmo, asociarse en espacios reducidos y desequilibrar en el uno contra uno. Un futbolista eléctrico e imaginativo que encaja en la apuesta del Castellón por un juego ofensivo, valiente y con protagonismo del balón.

Su trayectoria

Su formación comenzó en el fútbol de Aveiro antes de incorporarse a las categorías inferiores del Oporto, donde permaneció durante buena parte de su etapa de cantera. Posteriormente pasó por el Padroense y el Famalicão, desde el que llegó al Benfica en la temporada 2022/23. En el club lisboeta completó su desarrollo en los equipos sub-19, sub-23 y en el filial antes de recibir la oportunidad con los mayores.

Su estreno con el primer equipo del Benfica se produjo el 21 de noviembre de 2025, disputando los 90 minutos de la victoria por 0-2 ante el Atlético CP en la Copa de Portugal. Su actuación no pasó inadvertida y los aficionados lo eligieron mejor jugador del encuentro. Durante la pasada campaña participó en otros cuatro partidos con el primer equipo, incluyendo su debut en la Liga de Campeones, y sumó además 21 apariciones con el Benfica B.

Su progresión también le permitió alcanzar la selección portuguesa sub-21. El Brighton, reconocido por su capacidad para detectar y desarrollar talento joven, se adelantó a otros clubes y lo ha firmado este verano con un contrato hasta 2031. La entidad inglesa lo considera un jugador con un importante margen de crecimiento y ha decidido que SkyFi Castalia sea el siguiente escenario de su evolución.

El Castellón ya espera a un nuevo talento portugués: Rodrigo Rêgo, imaginación y fútbol de calle para el ataque albinegro.