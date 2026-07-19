El 1x1 de los nuevos fichajes del Castellón ante el Sabadell

El CD Castellón superó al CE Sabadell en el primer test de la pretemporada, un encuentro en el que buena parte de las miradas estuvieron centradas en las nuevas incorporaciones del conjunto albinegro. De los siete fichajes oficializados hasta la fecha, cinco tuvieron minutos, mientras que Fran Castillo y el recién llegado Rodrigo Rego no participaron. También se pudo ver de nuevo a José Albert tras su cesión en la UD Ibiza y a Iago Parente, una de las incorporaciones del filial.

Amir Saipi | 6 | Apenas tuvo trabajo durante la media hora que disputó con la elástica albinegra. Se mostró preciso con los pies, transmitió seguridad y contribuyó a mantener ordenada la defensa. Dejó ganas de seguir viéndolo bajo los palos.

Juanjo Nieto | 6 | Exhibió madurez en varias acciones, incluso tratándose de un amistoso. Fue intenso en los duelos, bregó con sus rivales y se mostró competitivo. Se postula como competencia directa para Jérémy Mellot.

José Albert | 7 | Gran regreso del futbolista natural de Onda. Fue el jugador que más tiempo permaneció sobre el terreno de juego, hasta el minuto 63. Comenzó como lateral izquierdo, con presencia en campo contrario y buenas combinaciones con Raúl Sánchez. Tras la primera media hora pasó al centro de la defensa, donde también se mostró expeditivo y dejó ver su capacidad para sacar el balón jugado.

Álvaro Martín | 8 | El mejor futbolista del encuentro. Comenzó acompañando a Diego Barri en el doble pivote, aunque con mucha más libertad para moverse, romper líneas y generar ventajas con su visión y su regate. Dejó muy buenas sensaciones y brilló todavía más cuando adelantó su posición.

Álvaro Martín durante el CD Castellón-Sabadell / Gabriel Utiel

Hamza Bellari | 7 | Mostró sus principales virtudes con el balón en los pies. Habilidoso, imaginativo y con facilidad para asociarse, conectó especialmente bien con Álvaro Martín durante la primera mitad. En la segunda se contagió del ritmo más lento del partido.

Iago Parente | 7 | Se mostró firme y preciso en la última línea, evitando que el conjunto visitante llegara con peligro al área albinegra. Buen debut del central, anunciado el pasado domingo como nueva incorporación del filial.

Jari Vlak | 6 | Tuvo poca incidencia en una segunda parte en la que resultó complicado destacar debido a las numerosas interrupciones y al escaso ritmo de juego. Dejó, eso sí, una buena presencia física.

Íñigo Córdoba | 7 | Trabajó con intensidad desde el costado izquierdo, aunque no tuvo demasiada participación con el balón. Dispuso de una buena ocasión en el tramo final con un remate de cabeza que el guardameta desvió a saque de esquina.