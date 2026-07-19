CD Castellón | Las conclusiones de Pablo Hernández tras el primer partido de pretemporada: "Los nuevos ha venido con ganas de adaptarse a esta idea"

Pablo Hernández terminó satisfecho con la primera prueba de la pretemporada del CD Castellón. El conjunto albinegro se impuso por 2-0 al Sabadell en un encuentro en el que el entrenador repartió los minutos entre los futbolistas de la primera plantilla y varios jugadores del filial. «Hay muchas cosas positivas para ser el primer partido y tener a mucha gente nueva», señaló el técnico tras el encuentro. El preparador castellonense destacó el rendimiento colectivo y las primeras señales ofrecidas por un equipo que apenas acumula una semana de trabajo.

«Se han visto cosas muy buenas de todos: de los que ya estaban el año pasado, de los nuevos y de los chicos del filial», explicó. Aunque reconoció que ganar siempre ayuda a consolidar el trabajo realizado, insistió en que el marcador todavía ocupa un lugar secundario durante estas primeras semanas. «Siempre es bueno sacar buenos resultados para reforzar lo que uno hace, pero lo importante es que empiecen a coger ritmo, a cansarse y a llenar los pulmones de aire», afirmó. El preparador albinegro se mostró «contento por los conceptos de juego que se han visto» y también por haber detectado aspectos «que servirán para mejorar».

Minutos y cargas repartidas

Pablo Hernández realizó dos amplias tandas de sustituciones alrededor de los minutos 30 y 60. Una planificación destinada a distribuir el esfuerzo y evitar cargas excesivas en el primer compromiso de preparación. «Llevamos solo una semana de entrenamientos y el partido nos permitía repartir cargas y minutos. Ahora, al principio, es importante que todos vayan cogiendo ritmo», indicó.

Hamza Bellari regateando a un rival en el primer amistoso frente al Sabadell / Gabriel Utiel

La victoria frente al Sabadell cerró una primera semana de pretemporada que el entrenador calificó como positiva, especialmente por la actitud mostrada por las nuevas incorporaciones. «La gente nueva se ha visto que ha venido con ganas y con ilusión de acoplarse a esta idea y a la filosofía que tenemos», aseguró Hernández.

Primer encuentro disputado en La Coma

El amistoso también tuvo un componente histórico, ya que fue el primer partido del primer equipo del CD Castellón disputado en la Ciudad Deportiva de La Coma. El técnico celebró que el club pueda contar con unas instalaciones propias para entrenar y afrontar este tipo de encuentros. «Es importante poder disponer de estas instalaciones y disputar partidos aquí. Siempre es más incómodo tener que irse a otros sitios a jugar», apuntó. Las instalaciones todavía están en fase de construcción y el técnico auguró que en un futuro podrán estar habilitadas para acoger la presencia de público. «Por desgracia, no está del todo acondicionada para que pueda venir la gente, pero estoy seguro de que para la próxima temporada dispondremos de mejoras que permitan al público asistir», manifestó.

Los aledaños de la Ciudad Deportiva tuvieron la presencia de aficionados que se acercaron a ver el partido / Gabriel Utiel

Para Pablo poder disputar encuentros amistosos en una ciudad deportiva que se estrenó hace apenas un año es una demostración más de las bases sólidas del proyecto de Voulgaris. «Es un paso más en el proyecto y en el crecimiento de este club. Es un lujo tener estas instalaciones», concluyó.