Las noticias del día del CD Castellón: Varios récords frente al Sabadell, fichajes en la cantera y próximo rival

Primer partido en La Coma

El encuentro disputado el pasado sábado entre el Castellón y el Sabadell fue el primero del primer equipo en la Ciudad Deportiva La Coma. El 2-0 definitivo supuso, además, el primer triunfo de la entidad albinegra en sus nuevas instalaciones.

Álvaro García también inscribió su nombre en la historia de la ciudad deportiva al convertirse en el primer futbolista que marca un gol en un partido amistoso del primer equipo en el complejo.

Pablo Hernández se estrena

Otra de las noticias que dejó la primera prueba de la temporada fue el debut de Pablo Hernández en una pretemporada al frente del primer equipo. El técnico castellonense tomó las riendas del conjunto albinegro el pasado mes de septiembre y logró revertir una situación complicada, después de que el equipo no hubiera conseguido ninguna victoria en las cinco primeras jornadas. Ahora, tras la apuesta del club por su continuidad en el banquillo del SkyFi Castalia, afronta su primera pretemporada como entrenador del CD Castellón.

Hamza Bellari regateando a un rival en el primer amistoso frente al Sabadell / Gabriel Utiel

Mañana, próximo entrenamiento

Después de disfrutar este domingo de una jornada de descanso, el equipo regresará mañana a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva La Coma. La sesión tendrá lugar justo una semana después del inicio de la pretemporada, que comenzó el pasado lunes.

El Valencia, próximo rival

La entidad albinegra comenzará a preparar su segundo compromiso de la pretemporada. Los de Pablo Hernández visitarán la ciudad deportiva del Valencia CF para enfrentarse al conjunto valencianista el próximo sábado 25 de julio, a las 20.00 horas.

La Coma, escenario de las primeras carreras / Manolo Nebot

Dos nuevas incorporaciones para la cantera

Las cuentas oficiales de la entidad albinegra han anunciado este domingo dos nuevos fichajes para la cantera orellut. El defensa Guillem Trilla, de 23 años, llega al filial procedente del Tenerife después de haber disputado 30 encuentros en Segunda Federación y de debutar en la Copa del Rey con el primer equipo durante la pasada temporada. El club también confirmó la incorporación del extremo Raúl Ruiz al conjunto juvenil, procedente del Valencia CF.