¿Quién es Jack Stern, el nuevo entrenador de porteros del CD Castellón?
El técnico inglés de 38 años firma por el Castellón tras trabajar en el Brighton de la Premier y acumular experiencia en la MLS
La portería del Castellón tendrá esta temporada una competencia de alto nivel. Romain Matthys y el recién llegado Amir Saipi están llamados a pelear por un puesto bajo palos en una campaña exigente, y ambos trabajarán a las órdenes de un nuevo especialista. El club albinegro ha incorporado a Jack Stern como entrenador de porteros de la primera plantilla, un perfil de recorrido internacional que aterriza en Castalia con experiencia en Europa y Norteamérica.
El preparador inglés, de 38 años, llega al Castellón después de formar parte del cuerpo técnico del Brighton & Hove Albion, uno de los proyectos más reconocidos de la Premier League por su metodología, su apuesta por el desarrollo del talento y su capacidad para potenciar futbolistas. En el club inglés trabajó con guardametas de máximo nivel y coincidió con entrenadores como Graham Potter, Roberto De Zerbi y Fabian Hürzeler, técnicos asociados a un fútbol moderno, exigente y muy cuidado en todos los detalles.
Su trayectoria, sin embargo, no se limita al fútbol británico. Antes de su etapa en el Brighton, Stern desarrolló buena parte de su carrera en la MLS, donde ejerció como entrenador de porteros en FC Cincinnati y CF Montréal. En ambos clubes no solo trabajó con los guardametas del primer equipo, sino que también participó en el desarrollo de jóvenes porteros dentro de sus respectivas estructuras, una faceta que refuerza su perfil como formador y especialista.
La portería, un puesto clave
La llegada de Stern supone un refuerzo importante para una parcela cada vez más determinante en el fútbol actual. El portero ya no solo está para detener, sino también para iniciar el juego, interpretar la presión rival, dominar el área y sostener emocionalmente al equipo en momentos clave. Además, el Castellón tiene una forma de juego muy definida para sus guardametas, ya que tienen que salir a campo abierto y juegan mucho fuera del área debido a la defensa adelantada, además de estar muy preparados para tener manos a manos. En ese contexto, el Castellón suma a su cuerpo técnico un preparador con conocimiento internacional, experiencia en contextos competitivos y una mirada metodológica formada entre la Premier League y la MLS.
El reto será ahora trasladar todo ese bagaje al día a día de Castalia. Con Matthys y Saipi preparados para una competencia intensa, el trabajo específico bajo palos adquiere todavía más importancia en la nueva temporada albinegra. Jack Stern llega al Castellón para aportar método, experiencia y un sello internacional a una posición que puede marcar diferencias.
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