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Oficial: El Castellón B seguirá en Segunda Federación tras adquirir la plaza vacante del Tarazona

El filial albinegro, que había descendido deportivamente a Tercera Federación, competirá finalmente en la cuarta categoría nacional durante la temporada 2026/27 tras abonar 380.464,16 euros

El último once titular del CD Castellón B en Segunda Federación en la pasada temporada 2025/26.

El último once titular del CD Castellón B en Segunda Federación en la pasada temporada 2025/26. / CD Castellón

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Ismael Mateu

Ismael Mateu

Castellón

El CD Castellón B competirá oficialmente en Segunda Federación durante la temporada 2026/27. El club albinegro ha confirmado este lunes, 20 de julio, que la resolución de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya es firme en vía deportiva, después de que fuera desestimado el recurso presentado por el CD Toledo contra la adjudicación de la plaza.

De esta manera, el filial orellut continuará en la cuarta categoría del fútbol español pese a haber descendido deportivamente al término de la campaña 2025/26. El Castellón B debía competir inicialmente en Tercera Federación, pero la aparición de una vacante por causas económicas permitió a la entidad de la capital de la Plana solicitar su readmisión en la categoría.

El CD Castellón B afronta un partido clave para su permanencia en Segunda Federación.

Entrenamiento del CD Castellón B de la pasada temporada en Segunda Federación. / Juan Francisco Roca

La vacante dejada por la SD Tarazona

La oportunidad surgió después de que la SD Tarazona dejara una plaza disponible en el Grupo 2 de Segunda Federación. La RFEF activó entonces el procedimiento establecido en su Circular número 3, denominado “Procedimiento de cobertura de plaza vacante en el Grupo 2 del Campeonato Nacional de Liga de Segunda Federación por causas económicas”.

En dicha circular, el organismo federativo fijó en 380.464,16 euros la cantidad que debían depositar los clubes interesados en optar a la vacante. El CD Castellón presentó su candidatura y realizó el desembolso exigido para tratar de mantener a su segundo equipo en la categoría.

La adjudicación no se resolvió mediante una subasta económica, puesto que todos los aspirantes debían abonar la misma cantidad. La RFEF aplicó criterios deportivos para establecer qué entidad tenía un derecho preferente sobre el resto de candidatos.

El mérito deportivo favoreció al Castellón B

El filial albinegro partía con ventaja respecto a otros aspirantes por haber descendido desde Segunda Federación durante la temporada anterior. El Castellón B y el Real Madrid C habían finalizado en la decimotercera posición de sus respectivos grupos, por lo que la clasificación y la puntuación obtenida durante la liga regular resultaron determinantes.

El conjunto castellonense había sumado 42 puntos, dos más que el filial madridista, que terminó la competición con 40. Esa diferencia permitió al CD Castellón situarse como el club con mejor derecho deportivo para ocupar la plaza que había quedado disponible.

Juan Casajús, durante su estancia en la cantera del Barcelona.

Juan Casajús, nuevo entrenador del Castellón B, durante su estancia en la cantera del Barcelona. / INSTAGRAM

La RFEF adjudicó inicialmente la vacante al Castellón B, aunque el procedimiento permaneció abierto por el recurso presentado por el CD Toledo. Una vez desestimada esa reclamación, la resolución pasa a ser firme en vía deportiva y el club puede confirmar definitivamente su presencia en Segunda Federación.

Un refuerzo para el proyecto de cantera

El CD Castellón considera que mantener al filial en una categoría nacional de mayor exigencia supone un paso importante para continuar fortaleciendo el puente entre el fútbol base y el primer equipo.

La entidad entiende que competir en Segunda Federación permitirá a sus jóvenes talentos desarrollarse en un contexto más competitivo, enfrentándose a futbolistas experimentados y a clubes con estructuras consolidadas. La permanencia en la categoría también reduce la distancia deportiva entre el filial y el primer equipo, facilitando la adaptación de los jugadores que puedan promocionar.

Juan Casajús, durante su etapa en el Utebo FC.

Juan Casajús, nuevo entrenador del Castellón B, durante su etapa en el Utebo FC. / UTEBO FC

“El CD Castellón continuará trabajando para ofrecer a sus futbolistas el mejor entorno posible para su desarrollo”, explicó la entidad en su comunicado. El club también reafirmó su compromiso con la cantera, considerada como uno de los pilares fundamentales de su proyecto deportivo.

Noticias relacionadas y más

La operación representa una inversión considerable para la entidad, que destinará 380.464,16 euros a conservar a su filial en la cuarta categoría nacional. Aunque el descenso se produjo sobre el terreno de juego, el Castellón B recibe ahora una nueva oportunidad y volverá a competir en Segunda Federación durante la campaña 2026/27.

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