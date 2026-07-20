La zurda de Álvaro Martín brilla en el debut: "Es importante coger el hábito de ganar"

Álvaro Martín fue uno de los nombres propios del primer amistoso del Castellón ante el Sabadell. El atacante madrileño, de 25 años, fue el primero de los fichajes en aterrizar en la capital de la Plana este verano tras finalizar contrato con el Andorra, donde repartió tres asistencias la pasada temporada.

Pablo Hernández decidió situarlo de inicio en el doble pivote acompañando a Diego Barri, una posición más retrasada de la que podían hacer pensar sus características y su pasado en el Andorra, donde solía ocupar el último tercio del terreno de juego.

Desde ahí mostró calidad para romper líneas mediante el pase, la conducción y el regate. El madrileño fue uno de los futbolistas más destacados durante la primera media hora. Participó de manera constante en la construcción del juego y dejó varias acciones que evidenciaron su verticalidad y su capacidad para acelerar el ataque albinegro.

Conexión con Hamza Bellari

Tras la primera tanda de cambios, producida en el minuto 33, Álvaro Martín permaneció sobre el césped hasta la media parte, aunque adelantó su posición hasta la media punta. En esa zona encontró más espacios para recibir entre líneas y combinar cerca del área rival. El nuevo jugador albinegro se entendió especialmente bien con Hamza Bellari, dejando entrever una conexión que puede aportar recursos ofensivos al Castellón durante la temporada.

Buenas primeras sensaciones

«He visto al equipo muy bien, cogiendo ritmo. Hemos competido todos muy bien de principio a fin y, a nivel personal, me he encontrado bastante bien», valoró Álvaro Martín en los canales oficiales del club después del triunfo.

El madrileño también se mostró satisfecho por su estreno con la elástica orellut. «Estoy muy contento por poder sumar minutos con esta camiseta y, sobre todo, ganando, que es importante para coger ese hábito», explicó.

El futbolista destacó además su rápida adaptación al vestuario, al club y a la ciudad tras completar su primera semana de entrenamientos a las órdenes de Pablo Hernández. «El equipo, muy bien, y la ciudad también. En general estoy muy contento por todo: las instalaciones, el equipo y la gente. Me voy encontrando cada día mejor», concluyó el mediocentro.