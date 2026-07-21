El Castellón amplía la grada de animación: Esta es la novedad en el Gol Sur Bajo

El Estadio Castalia fue una de las grandes fortalezas del CD Castellón durante la pasada temporada. El conjunto dirigido por Pablo Hernández se quedó muy cerca de alcanzar la final del play-off de ascenso a Primera División después de completar una sobresaliente campaña, especialmente como local. El equipo albinegro convirtió su estadio en uno de los campos más difíciles de la categoría. En concreto, el cuadro 'orellut' terminó como el cuarto mejor conjunto del campeonato en casa, empatado con el Málaga. Durante la temporada regular y bajo la dirección de Pablo Hernández, los castellonenses registraron un balance de 13 victorias, dos empates y únicamente tres derrotas ante su afición.

Un rendimiento extraordinario que no puede entenderse sin el apoyo constante de la grada. Los seguidores albinegros desempeñaron un papel fundamental durante todo el curso, impulsando al equipo en los momentos de mayor dificultad y generando una atmósfera que ayudó a convertir Castalia en un auténtico fortín. Con el objetivo de reforzar todavía más ese ambiente, el CD Castellón ha decidido ampliar la capacidad de su grada de animación de cara a la presente temporada. Según ha comunicado el club esta misma mañana a través de sus redes sociales, todo el Fondo Sur Bajo pasará a formar parte del Fondo 1922.

La entidad albinegra pretende así potenciar una de las zonas más activas del estadio y reunir en un mismo espacio a los aficionados dispuestos a animar de manera constante durante los encuentros. La ampliación también responde a la voluntad del club de seguir fortaleciendo la conexión entre el equipo y una afición que resultó determinante durante la pasada campaña.

Pablo Casado

Junto al anuncio, el Castellón ha publicado un mensaje dirigido a los seguidores que integran la grada de animación: «Formar part de la Grada d'Animació implica alguna cosa més que tindre un abonament. És una forma d'entendre el futbol, de viure'l des de dins, de saber que la teua presència i la teua veu tenen un impacte directe en allò que passa sobre la gespa».

El club también ha incidido en la importancia del compromiso de los aficionados que ocupen esta zona de Castalia: «Partit rere partit, des del primer minut fins a l'últim, sou vosaltres els que manteniu viva l'energia de Castalia. Eixe compromís és el que dona sentit a esta zona, i la raó per la qual només té cabuda qui de veritat està disposat a complir-lo».

De esta manera, el Fondo 1922 ganará protagonismo y capacidad durante la nueva temporada. El Castellón busca que Castalia continúe siendo uno de los grandes activos del equipo y que el aliento de su afición vuelva a desempeñar un papel decisivo en los objetivos deportivos del conjunto albinegro.