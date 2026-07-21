La pretemporada del Castellón va a más: Rodrigo Rego ya entrena y la afición vuelve a mostrar su fidelidad en la campaña de abonos

El CD Castellón continúa avanzando en su puesta a punto de cara a la nueva temporada 26/27 con un proyecto más que consolidado y que sigue creciendo de la mano de Haralabos Voulgaris. Después de estrenarse con victoria en el primer amistoso de la pretemporada frente al Sabadell en un sólido 2-0, el conjunto albinegro ha iniciado la semana con los entrenamientos enlas instalaciones de La Coma, donde siguió acumulando carga física y afinando conceptos tácticos bajo las órdenes del cuerpo técnico, con la mirada en el estreno liguero contra la Real Sociedad B el 14 de agosto.

Rodrigo Rego ya trabaja con el grupo

La principal novedad ha sido la de Rodrigo Rego, el último fichaje realizado por el club en un mercado de verano marcado por las numerosas incorporaciones. El extremo derecho (juega a banda cambiada) completó su primer entrenamiento junto al resto de sus compañeros y comenzó así su proceso de adaptación a la dinámica del equipo.

Rego llega para reforzar una plantilla que está experimentando una importante renovación tras las salidas de Calatrava, Cipenga o Gerenebarrema y que pretende afrontar la temporada con las máximas garantías. Se trata de un futbolista joven, con sumo potencial y condiciones interesantes, que apunta maneras en una posición con muchos jugadores y en la que tendrá suma competencia.

La campaña de abonos supera las 10.000 renovaciones

Mientras la plantilla continúa trabajando sobre el terreno de juego, la campaña de abonos del Castellón también avanza a muy buen ritmo. El club había superado ayer la barrera de las 10.000 renovaciones, una cifra que vuelve a poner de manifiesto la fidelidad y el compromiso de la afición albinegra. El respaldo de los seguidores continúa siendo uno de los grandes activos de la entidad, que espera volver a disfrutar de un ambiente destacado en el SkyFiCastalia durante la próxima temporada.

El plazo establecido para renovar los abonos finalizará este domingo. A continuación, se abrirá el periodo de reubicaciones, previsto entre el 28 de julio y el 2 de agosto, durante el cual los abonados podrán solicitar un cambio de asiento dentro del estadio.Posteriormente, entre el 4 y el 9 de agosto, llegará el turno de las nuevas altas, una fase en la que el club espera seguir incrementando el número de socios y mantener el elevado ritmo de adhesiones registrado durante las últimas semanas.

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Segundo amistoso ante el Valencia

En el apartado deportivo, el Castellón ya piensa en su siguiente compromiso de preparación. El segundo amistoso de la pretemporada se disputará este sábado frente al Valencia a las 20.00 horas en el Estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna., en un clásico veraniego que servirá para comprobar la evolución del equipo ante un rival de mayor exigencia.El encuentro será una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico continúe realizando pruebas, repartiendo minutos entre los jugadores y evaluando el rendimiento de las nuevas incorporaciones.