El Castellón negocia el fichaje de Antonio Gala, centrocampista del Campobasso italiano

El CD Castellón negocia el fichaje de Antonio Gala, uno de los centrocampistas más importantes y destacados de la Serie C italiana, propiedad del Campobasso FC. La gestación de su fichaje ha vivido una curiosa historia en la tarde-noche de este martes, ya que el club de la capital de la región de Moliseo había anunciado oficialmente el traspaso del futbolista napolitano de 22 años.

El entidad transalpina ha informado en su página web que el centrocampista abandonaba la entidad de manera definitiva para incorporarse al conjunto albinegro, aunque el Castellón todavía no ha comunicado su fichaje, ya que Mediterráneo ha podido saber que la operación todavía está en marcha y, pese a la existencia de un principio de acuerdo, todavía no está cerrada definitibamente. Es por ello que una hora después de su publicación, el propio Campobasso ha borrado la noticia del traspaso en sus perfiles oficiales.

Apunta a que se cerrará este miércoles

La operación había sido adelantada por varios periodistas especializados en el mercado italiano. El Campobasso no revelaba las cifras del acuerdo, aunque en Italia se apunta a que la entidad de Molise obtendrá una importante plusvalía. En su comunicado, luego quitado de las redes, el club destacaba que la operación reconoce el crecimiento de Gala durante la última temporada y el trabajo realizado para potenciar el valor de su plantilla.

«El Campobasso FC anuncia el traspaso definitivo del centrocampista Antonio Gala al CD Castellón, club que milita en la Segunda División española, uno de los más prestigiosos y ambiciosos del fútbol ibérico», señalaba la entidad en dicho comunicado.

Una de las revelaciones de la Serie C

Todo hace indicar que será este miércoles cuando ambas partes cierren el acuerdo y se dé luz verde a la oficialidad del fichaje de Antonio Gala. Nacido en Nápoles (07-06-2004), ha sido uno de los futbolistas más destacados del Campobasso durante la pasada campaña.

El centrocampista italiano disputó 40 partidos y anotó siete goles, además de convertirse en una pieza importante para un equipo que terminó cuarto en su grupo y disputó las eliminatorias de ascenso. Su rendimiento despertó el interés de varios clubes europeos, entre ellos el Torreense y el Casa Pia de Portugal, el Go Ahead Eagles y el Telstar de los Países Bajos, y el St. Gallen suizo.

Antonio Gala, durante un encuentro la pasada campaña / Campobasso

En el ctidado comunicado, el Campobasso también ha destacado la actitud y el rendimiento del jugador durante su etapa en el club. «Antonio se ha ganado el cariño de la afición, sus compañeros y todos los que forman parte del club gracias a su técnica, su personalidad y su decisiva contribución durante la última temporada», añadía el comunicado. La entidad italiana cerraba su despedida con un mensaje de agradecimiento: «Nos enorgullece haberte acompañado en este camino de crecimiento y te deseamos mucho éxito, tanto en lo personal como en lo profesional». Ahora, solo hay que esperar a que el miércoles lo más tardar se produzca el entente entre ambos clubs.

Formado en el Milan

Gala se formó en las categorías inferiores del Milan, con el que llegó a disputar la UEFA Youth League. Posteriormente pasó por el Foggia antes de incorporarse al Campobasso, donde terminó de consolidarse como un centrocampista con llegada y capacidad ofensiva. A falta del anuncio oficial del CD Castellón, el comunicado del Campobasso confirma que Antonio Gala continuará su carrera en el conjunto albinegro.