El Castellón le birla una joya al Cádiz para reforzar su filial

El CD Castellón ha cerrado la incorporación de Nacho Vizcaíno para reforzar el centro del campo de su filial. La entidad albinegra ha alcanzado un acuerdo con el Cádiz CF para el traspaso del joven mediocentro, que se incorporará al Castellón B de cara a una exigente temporada 2026/27 en Segunda Federación. El futbolista cacereño, de 22 años, abandona definitivamente el club gaditano después de completar el pasado curso una destacada cesión en el Real Jaén. Con el conjunto jiennense disputó 29 partidos de Liga y fue una pieza relevante en el ascenso a Primera Federación conseguido a través del play-off, después de finalizar en la quinta posición del Grupo IV. También debutó en Copa del Rey en la primera eliminatoria donde cayeron frente al Eldense.

Según informan desde la ciudad andaluza, su salida del Cádiz era prácticamente un hecho después de que no formara parte del grupo de canteranos que inició la pretemporada con el primer equipo ni entrara en los planes del Mirandilla. El centrocampista despertó el interés de varios equipos tras su buen rendimiento en Jaén y llegó incluso a alcanzar un acuerdo personal con el Talavera, aunque la operación no se cerró entre los clubes. El Girona B también se interesó por su situación, pero finalmente ha sido el Castellón el que ha logrado convencer al jugador y cerrar su traspaso. Vizcaíno continuará de este modo en Segunda Federación y dentro de un proyecto que pretende consolidarse en la cuarta categoría del fútbol español.

El nuevo jugador albinegro destaca principalmente como pivote defensivo, aunque también puede actuar en otras posiciones de la medular. Su capacidad para recuperar balones, ordenar al equipo y dar continuidad al juego le permitió asentarse como titular durante buena parte de la primera vuelta con el Real Jaén, aunque perdió protagonismo en algunos tramos de la segunda mitad del campeonato.

Paso por la cantera hispalense

Antes de su cesión en Jaén, Vizcaíno había disputado una temporada completa con el Cádiz Mirandilla. En la campaña 2024/25 acumuló 1.986 minutos en 27 encuentros de Segunda Federación y anotó un gol, aunque no pudo evitar el descenso del filial amarillo a Tercera Federación. Su trayectoria formativa comenzó en el CD Diocesano de Cáceres. Durante su etapa cadete despertó el interés de clubes como la Roma, el FC Barcelona o el Granada, pero terminó incorporándose a la cantera del Sevilla FC.

En el conjunto hispalense permaneció durante tres temporadas y pasó por los equipos de Liga Nacional y División de Honor juvenil, además de competir en la UEFA Youth League y en la Copa de Campeones. El mediocentro también llegó a participar con el Sevilla Atlético y el Sevilla C, en Segunda y Tercera Federación, respectivamente, antes de continuar su carrera en el Cádiz. Ahora inicia una nueva etapa en Castelló con el objetivo de convertirse en una pieza importante para el filial y seguir avanzando hacia el fútbol profesional.