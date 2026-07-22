El CD Castellón supera los 11.000 abonados para la temporada 2026/27 y encara la recta final de las renovaciones.

El CD Castellón sigue comprobando la fuerza de Castalia antes del inicio de la temporada 2026/27. La entidad albinegra anunció este miércoles, 22 de julio, que ya ha alcanzado y superado los 11.000 abonados, todos ellos correspondientes al periodo de renovaciones de los carnés de la pasada campaña.

La cifra supone un nuevo impulso para la campaña ‘Les voltes que faça falta’, puesta en marcha a principios de julio para volver a generar un ambiente extraordinario en el SkyFi Castalia durante el tercer curso consecutivo del conjunto castellonense en el fútbol profesional. A falta de varios días para cerrar esta primera fase, la respuesta de la afición confirma de nuevo el respaldo social que rodea al club de la capital de la Plana.

Colas en Castalia en la campaña de abonos del CD Castellón. / Foto Manolo Nebot Rochera

Últimos días para conservar el asiento

Los abonados de la temporada anterior que todavía no hayan completado el trámite disponen hasta el domingo 26 de julio a las 23.59 horas para renovar de manera online a través del Área de Abonado. El proceso telemático se abrió el pasado 7 de julio y está disponible para todos los aficionados con derecho a renovación.

El plazo presencial terminará antes, este viernes 24 de julio a las 14.00 horas. La atención se realiza en la Tribuna VIP del SkyFi Castalia, con acceso por la puerta 4, de 8.30 a 14.00 horas. Esta modalidad está reservada para mayores de 65 años, familias numerosas o monoparentales y personas con cita previa por alguna incidencia.

Retirada de los abonos físicos del CD Castellón. / Erik Pradas

El club mantiene también sus canales de ayuda mediante el correo abonados@cdcastellon.com y el servicio de WhatsApp habilitado en el Área de Abonado. Además, existe un formulario específico para solicitar atención presencial.

Les voltes que faça falta

Las reubicaciones, siguiente fase

Una vez cerrado el periodo de renovaciones, la campaña continuará con las reubicaciones. Esta fase se desarrollará entre el martes 28 de julio y el domingo 2 de agosto y permitirá cambiar de localidad a los abonados que hayan solicitado previamente esta opción, siempre en función de los asientos disponibles tras la liberación de las plazas no renovadas.

Será un paso importante para definir la distribución de los abonados en Castalia antes de abrir el proceso para incorporar nuevos seguidores. La entidad recuerda que cada fase cuenta con unos plazos concretos y recomienda realizar las gestiones dentro de las fechas fijadas.

Campaña de abonos del Castellón: Atención presencial en Castalia para los 'casos especiales' / Mediterráneo

Las nuevas altas arrancan el 4 de agosto

El siguiente momento clave llegará el martes 4 de agosto, cuando comenzará el periodo de nuevas altas. En esta fase inicial, el acceso será exclusivo para los miembros del Carnet Albinegre y se organizará por orden de antigüedad. Todo el procedimiento se efectuará online y permanecerá abierto hasta el domingo 9 de agosto.

Con 11.000 renovaciones formalizadas y todavía margen para incrementar la cifra, el CD Castellón encara los últimos días de esta primera etapa con buenas perspectivas. La campaña avanza bajo un lema que resume la fidelidad de la hinchada orelluda: ‘Les voltes que faça falta’. Castalia empieza a asegurar, una temporada más, una presencia masiva de seguidores albinegros.