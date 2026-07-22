El futuro del CD Castellón se pone a tono: el filial y el Juvenil A inician su pretemporada

La cantera del CD Castellón ya se encuentra en marcha. El filial albinegro regresó este martesa los entrenamientos después del periodo de descanso estival y comenzó a preparar una nueva temporada en Segunda Federación. El Castellón B afrontará su segundo curso consecutivo en la cuarta categoría del fútbol español, después de adquirir la plaza vacante del Terrasa, con novedades importantes en el banquillo. Juan Casajús, nuevo entrenador del filial, dirigió su primera sesión junto al resto de su cuerpo técnico sobre el césped de las instalaciones deportivas Gaetà Huguet. El conjunto albinegro inicia así una pretemporada en la que buscará alcanzar el mejor estado físico y competitivo posible antes del comienzo del campeonato.

El nuevo técnico asume el mando de un equipo que tratará de obtener la salvación en Segunda Federación después no poder lograr la permanencia durante la pasada campaña. El filial castellonense contará de nuevo con una plantilla joven y con el objetivo de continuar formando futbolistas que puedan dar el salto al primer equipo. Las primeras semanas de preparación servirán para que Casajús comience a implantar su modelo de juego y conozca en profundidad a sus jugadores. También será un periodo importante para las nuevas incorporaciones y para los futbolistas procedentes de las categorías inferiores que tengan la oportunidad de trabajar con el filial.

El Juvenil A también se pone en marcha

El Juvenil A del CD Castellón también ha iniciado el trabajo de pretemporada. El conjunto dirigido por Luis Cubedo volverá a competir en División de Honor, la máxima categoría nacional del fútbol juvenil, después de conseguir con holgura la permanencia durante el pasado curso.

El equipo albinegro afronta la nueva campaña con la intención de continuar creciendo y de competir nuevamente ante algunas de las canteras más destacadas del fútbol español. Para ello, el club ha reforzado la plantilla durante los últimos días con varios futbolistas jóvenes. Entre las incorporaciones se encuentra Chingis Kaliyev, joven internacional kazajo que llega para reforzar el proyecto del conjunto juvenil. También se han sumado Eloi Jofre, Mario Pérez y Adrián Bernal, este último procedente de la cantera del Real Betis.

Debut ante Mauritania en el COTIF

El Juvenil A disputará este miércoles su primer partido de la pretemporada. El conjunto de Luis Cubedo debutará a las 22.45 horas en el COTIF, uno de los torneos de fútbol base más prestigiosos del calendario nacional e internacional. Los albinegros se enfrentarán a la selección de Mauritania en la primera jornada del campeonato, que se celebra en el Estadio Municipal Els Arcs de L’Alcúdia. El encuentro supondrá una primera prueba de nivel para un equipo que apenas acaba de iniciar su preparación.

La participación en el COTIF permitirá al cuerpo técnico comenzar a evaluar el estado de la plantilla y repartir minutos entre sus jugadores. Además, el torneo servirá para que las nuevas incorporaciones empiecen a adaptarse al equipo y para que el Juvenil A adquiera ritmo de competición antes del comienzo oficial de la temporada.