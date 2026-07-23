Dos aficionados 'orelluts' llevan al CD Castellón a la fiesta del Mundial en Madrid
Mario Barberá, jugador del cadete A del Sporting de Castellón, e Iván González, voluntario albinegro y entrenador del Odisea, viajaron expresamente a Madrid para festejar el título mundial de España
El sentimiento albinegro también estuvo presente en la celebración del Mundial conquistado por la selección española. Mario Barberá e Iván González, dos aficionados castellonenses vinculados al fútbol provincial, se desplazaron expresamente hasta Madrid para participar en los festejos celebrados el pasado lunes en la plaza de Cibeles. Ambos acudieron con una bandera del CD Castellón, que mostraron en pleno corazón de la celebración para dejar constancia de la presencia de la afición 'orellut' en una jornada que será recordada eternamente para el fútbol español.
Mario, de 14 años, juega en el cadete A del Sporting de Castellón. Su acompañante fue Iván González, de 44 años, amigo de sus padres, entrenador del Odisea y voluntario habitual del CD Castellón, donde colabora en los partidos sujetando una de las lonas los días de partido en Castalia.
Una decisión tomada en el momento
La idea del viaje surgió nada más terminar la final. Según explicaron posteriormente a Mediterráneo, ambos decidieron desplazarse a Madrid únicamente para asistir a la celebración y fueron los únicos integrantes de la expedición. «Lo pensamos al acabar el partido y fuimos a propósito a Madrid para la celebración», relató Mario, quien quiso aclarar que acudió junto a Iván, antiguo entrenador suyo y persona muy vinculada al entorno del fútbol castellonense.
Los dos seguidores tomaron varias fotografías y vídeos tomados durante los festejos, donde aparecen en todas las imágenes sosteniendo orgullosos la bandera del Castellón entre la multitud congregada en la plaza de la capital española.
Una estampa que demuestra que, incluso en una celebración de alcance nacional, los colores albinegros también encontraron su espacio.
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