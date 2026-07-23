¿Quién es David Nzanza? El nuevo delantero del Castellón conocido como el 'Ninja' que proviene de cuarta portuguesa

El CD Castellón y el Leça FC han alcanzado un acuerdo para el traspaso de David Nzanza, futbolista de ataque que se incorpora a la disciplina albinegra hasta el 30 de junio de 2030. El delantero angoleño llega a Castalia después de completar una temporada destacada en el Campeonato de Portugal, donde anotó 14 goles en 32 partidos con el conjunto luso.

David Muale Nzanza, nacido en Luanda el 28 de septiembre de 2003, es un atacante joven, diestro y con capacidad para desenvolverse en diferentes posiciones del frente ofensivo. Puede actuar como delantero centro, pero también caer a cualquiera de las dos bandas, una versatilidad que el Castellón incorpora a su plantilla para reforzar la línea de ataque.

Su llegada encaja con el modelo de captación del club albinegro, cada vez más apoyado en el análisis de datos y en la detección de perfiles con margen de crecimiento. En ese contexto, Nzanza aparece como una apuesta de presente y futuro en jugador que llega desde una categoría menor del fútbol portugués, pero con registros goleadores, recorrido internacional en edades tempranas y condiciones para explotar en un sistema ofensivo y vertical.Y una grandísima oportunidad para demostrar que puede rendir en segunda división española. En el siguiente vídeo pueden ver su espectacular celebración a lo Ninja.

Su trayectoria

Formado en las categorías inferiores del GD Interclube de Angola, Nzanza dio el salto a Europa en 2022 para incorporarse a la estructura del SC Braga, donde se fogueó en el filial y en las categorías de la Liga Revelação. Posteriormente continuó su desarrollo en el fútbol checo, defendiendo los colores del SC Znojmo y del Baník Ostrava B, antes de regresar a Portugal para firmar por el Leça FC.

En el conjunto portugués encontró continuidad y protagonismo, firmando una campaña que le ha permitido llamar la atención del CD Castellón. Su capacidad para atacar los espacios, su llegada al área y su olfato goleador han sido algunas de las claves de su crecimiento durante el último curso.

Nzanza también cuenta con experiencia internacional en categorías inferiores. Fue internacional con la selección sub-17 de Angola, con la que disputó en 2019 tanto la Copa África como el Mundial de la categoría. Un recorrido que refuerza el perfil de un jugador con proyección, margen de crecimiento y experiencia en distintos contextos competitivos.

Este es su apodo

Como curiosidad, en Portugal llegó a ser conocido como el “Ninja” por su celebración tras los goles, un apodo que acompaña a un atacante que aterriza en Castalia con hambre, recorrido europeo y el reto de dar un paso adelante en el fútbol español.