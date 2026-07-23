Golpe durísimo para el Castellón: Fabrizio Brignani se rompe el cruzado de su rodilla derecha

Mazazo para el CD Castellón. Fabrizio Brignani (13 de enero de 1998), uno de los defensas titulares del conjunto albinegro, se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el entrenamiento del miércoles.

La lesión supone un contratiempo importante para el equipo, que pierde a uno de sus centrales de referencia y a un futbolista llamado a tener un papel protagonista en la línea defensiva junto a Alberto y Sienra. Brignani se había consolidado como una pieza importante en los planes del Castellón después de que el club realizara una importante inversión el pasado curso de 1,1 millones de euros por sus servicios, procedente del Mantova 1911.

Eufórica celebración del 1-0 de Brignani al Almería. / GABRIEL UTIEL

El jugador deberá someterse a una delicada operación e iniciar un largo periodo de recuperación que le podría alejar de los terrenos de juego hasta toda la temporada en una de las lesiones más complicadas para el futbolista no solo a nivel físico, sino también a nivel mental.

Sus números la pasada temporada

Con contrato hasta 2029, incluso este verano había sonado para equipos de Primera División como el Deportivo de la Coruña, Brignani firmó una primera temporada de mucho peso en el conjunto albinegro, siendo un muro por alto con sus 1.92 metros de altura y asumiendo galones con el paso de los encuentros. Fue de la partida en 34 partidos (2163 minutos), recibió nueve amarillas y marcó 7 goles, uno que los orellutss tardarán en olvidar. El 1-0 contra el Almería en las semifinales del play-off a Primera, con un fantástico tacón. Un arma en ataque por su capacidad para rematar córners. De hecho, fue el tercer máximo goleador del equipo solo por detrás de Álex Calatrava (14) y Ousmane Camara (12).

El club deberá reaccionar

El contratiempo obliga al Castellón a reaccionar en la parcela defensiva. El equipo solo contaba con tres centrales puros en la plantilla y, tras la lesión de Brignani, se queda únicamente con Alberto Jiménez y Agustín Sienra como especialistas en el eje de la zaga.

Una alternativa podría ser la de Jeremy Mellot —si el cuerpo técnico lo considera oportuno— para ocupar el centro de la defensa en determinadas situaciones, más aún tras la llegada de Juanjo Nieto al lateral derecho. Sin duda, una baja muy sensible para el Castellón y la peor noticia en esta pretemporada.