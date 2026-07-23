La tercera camiseta del Castellón rinde homenaje a las comarcas de la provincia. ¿Qué nota le pones? Vota aquí
El conjunto albinegro ya tiene las cuatro equipaciones para el nuevo e ilusionante curso
El CD Castellón ya tiene nueva tercera equipación para la temporada 2026-2027. El club albinegro ha presentado este jueves la nueva camiseta diseñada por Erreà, su patrocinador técnico, con un modelo que apuesta por el color verde y por un claro guiño a la provincia.
La presentación se ha realizado a través de un vídeo grabado en la localidad de Aín, uno de los escenarios elegidos para reforzar el vínculo de la camiseta con el territorio castellonense. El diseño incorpora un patrón inspirado en las comarcas de Castellón, con la intención de plasmar sobre la nueva piel albinegra la identidad, las raíces y la tierra que representa el club.
La equipación se completa con cuello tipo polo y detalles en blanco, que aportan contraste a una camiseta diferente dentro de la línea habitual del Castellón. Una tercera equipación con marcado carácter provincial y pensada para conectar al equipo con todos los rincones de Castellón.
Hay que destacar que la nueva camiseta ya puede adquirirse en la Tenda Albinegra de Castalia y también está disponible durante las 24 horas del día en la tienda online oficial del CD Castellón.
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