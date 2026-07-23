El Valencia-Castellón se podrá ver en televisión: Descubre dónde

El CD Castellón afrontará este próximo fin de semana su segundo compromiso amistoso de la pretemporada. Después de imponerse el pasado sábado al CE Sabadell por 2-0 en la Ciudad Deportiva de La Coma, el conjunto albinegro volverá a ponerse a prueba, ahora ante un rival de la máxima categoría de nuestro fútbol.

El equipo castellonense visitará este sábado 25 de julio al Valencia CF en la Ciudad Deportiva de Paterna. El derbi autonómico comenzará a las 20.00 horas y servirá para que ambos conjuntos continúen avanzando en su preparación para la nueva temporada.

El Castellón llegará al encuentro después de estrenarse con victoria frente al Sabadell gracias a los goles de Álvaro García y Miguelón, dejando una gran imagen en el primer tiempo con un Álvaro Martín que se erigió como el mejor de los 45 primeros minutos. El duelo contra el Valencia permitirá a Pablo Hernández seguir repartiendo minutos y evaluando la evolución de la plantilla.

La celebración del 1-0 anotado por Álvaro García ante el Sabadell / Gabriel Utiel

Además, será una nueva oportunidad para que los seguidores albinegros puedan ver a nuevas incorporaciones que no tuvieron minutos contra el Sabadell en el estreno. Es el caso de Fran Castillo y el portugués Rodrigo Rego, que justo fue anunciado el día del encuentro.

¿Dónde ver el Valencia-Castellón?

El partido podrá seguirse en directo a través de À Punt. La televisión autonómica anunció hace unos días la retransmisión de cuatro encuentros de pretemporada del Valencia, entre los que se encuentra el amistoso ante el Castellón.