Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elección reinas CastellóRobo en una ganaderíaProyecto de bateríasCierran una playaAlerta naranjaTiroteo en Castelló
instagramlinkedin

El Valencia-Castellón se podrá ver en televisión: Descubre dónde

El conjunto albinegro disputará este sábado su segundo amistoso de pretemporada en la Ciudad Deportiva de Paterna

Alberto Jiménez, durante el Valencia-Castellón de pretemporada la pasada temporada.

Alberto Jiménez, durante el Valencia-Castellón de pretemporada la pasada temporada. / JM López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

El CD Castellón afrontará este próximo fin de semana su segundo compromiso amistoso de la pretemporada. Después de imponerse el pasado sábado al CE Sabadell por 2-0 en la Ciudad Deportiva de La Coma, el conjunto albinegro volverá a ponerse a prueba, ahora ante un rival de la máxima categoría de nuestro fútbol.

El equipo castellonense visitará este sábado 25 de julio al Valencia CF en la Ciudad Deportiva de Paterna. El derbi autonómico comenzará a las 20.00 horas y servirá para que ambos conjuntos continúen avanzando en su preparación para la nueva temporada.

El Castellón llegará al encuentro después de estrenarse con victoria frente al Sabadell gracias a los goles de Álvaro García y Miguelón, dejando una gran imagen en el primer tiempo con un Álvaro Martín que se erigió como el mejor de los 45 primeros minutos. El duelo contra el Valencia permitirá a Pablo Hernández seguir repartiendo minutos y evaluando la evolución de la plantilla.

La celebración del 1-0 anotado por Álvaro García ante el Sabadell

La celebración del 1-0 anotado por Álvaro García ante el Sabadell / Gabriel Utiel

Además, será una nueva oportunidad para que los seguidores albinegros puedan ver a nuevas incorporaciones que no tuvieron minutos contra el Sabadell en el estreno. Es el caso de Fran Castillo y el portugués Rodrigo Rego, que justo fue anunciado el día del encuentro.

Noticias relacionadas y más

¿Dónde ver el Valencia-Castellón?

El partido podrá seguirse en directo a través de À Punt. La televisión autonómica anunció hace unos días la retransmisión de cuatro encuentros de pretemporada del Valencia, entre los que se encuentra el amistoso ante el Castellón.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. De la fría despedida de Cipenga al regreso al Castellón de un destacado delantero
  2. ¡El avance de la campaña de abonos del CD Castellón para la temporada 2026/2027!
  3. El Castellón ficha a Juan Casajús, el nuevo fenómeno español de los banquillos al que comparan con Guardiola e impacta en Kuwait
  4. Iñigo Córdoba, algo más que un fichaje para el CD Castellón
  5. Informe CD Castellón | Cómo explicar a un niño que el adiós de su ídolo es una buena noticia
  6. Informe | Las cifras reales y las claves del traspaso de Álex Calatrava: la mayor operación en la historia del CD Castellón
  7. El Castellón tendrá un presupuesto y un límite salarial de récord en esta temporada
  8. Hoy, día D en el Castellón: el adiós de Cala y un sonado fichaje en ciernes

El Valencia-Castellón se podrá ver en televisión: Descubre dónde

El Valencia-Castellón se podrá ver en televisión: Descubre dónde

Dos aficionados 'orelluts' llevan al CD Castellón a la fiesta del Mundial en Madrid

Dos aficionados 'orelluts' llevan al CD Castellón a la fiesta del Mundial en Madrid

El Castellón le birla una joya al Cádiz para reforzar su filial

El Castellón le birla una joya al Cádiz para reforzar su filial

El CD Castellón supera los 11.000 abonados para la temporada 2026/27 y encara la recta final de las renovaciones

El CD Castellón supera los 11.000 abonados para la temporada 2026/27 y encara la recta final de las renovaciones

El futuro del CD Castellón se pone a tono: el filial y el Juvenil A inician su pretemporada

El futuro del CD Castellón se pone a tono: el filial y el Juvenil A inician su pretemporada

El Castellón negocia el fichaje de Antonio Gala, centrocampista del Campobasso italiano

El Castellón amplía la grada de animación: Esta es la novedad en el Gol Sur Bajo

El Castellón amplía la grada de animación: Esta es la novedad en el Gol Sur Bajo

La pretemporada del Castellón va a más: Rodrigo Rego ya entrena y la afición vuelve a mostrar su fidelidad en la campaña de abonos

La pretemporada del Castellón va a más: Rodrigo Rego ya entrena y la afición vuelve a mostrar su fidelidad en la campaña de abonos
Tracking Pixel Contents