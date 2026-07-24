El Castellón mide su temperatura ante el Valencia en un partido especial para Pablo Hernández

Segundo asalto de la pretemporada para el CD Castellón. El nuevo proyecto de Pablo Hernández afronta este sábado en una prueba de nivel ante el Valencia CF en el estadio Antonio Puchades, en un choque que ya se ha convertido en uno de los clásicos del verano. El encuentro, que se disputará a las 20.00 horas y podrá verse por À Punt, servirá para medir la evolución del conjunto orellut después de su victoria en el estreno ante el Sabadell por 2-0.

El Castellón llega a la cita con buenas sensaciones tras ese primer triunfo, pero consciente de que el duelo ante el Valencia supone un escalón más dentro de la preparación. Más allá del resultado, el duelo permitirá seguir viendo los primeros trazos del equipo de Pablo Hernández y, especialmente, los nuevos fichajes.

La cita, además, tiene un componente emocional evidente para el técnico albinegro. Pablo Hernández regresa a un escenario muy vinculado a su carrera y se enfrentará a un club que marcó una etapa importante de su vida deportiva. «Es un sitio especial. Fueron muchos años en la Academia VCF y luego con el primer equipo. Pude volver en la pretemporada pasada con el filial del CD Castellón y este año ya con el primer equipo. Es un partido especial», apuntó reconociendo que no será un rival más.

Para Pablo, el encuentro tendrá también un significado diferente por vivirlo ya como máximo responsable del banquillo. «Es el primero que voy a vivir como entrenador del primer equipo. Estoy contento y con ganas de que llegue el partido y de ver a muchos amigos», explicó antes de una cita que llega pronto en el calendario, pero que ofrece al Castellón un buen termómetro competitivo con el objetivo de llegar en plena forma al estreno contra la Real Sociedad B.

Otro de los atractivos será el reencuentro con el míster del Valencia, Carlos Corberán. Ambos coincidieron en el Leeds United, con Corberán como asistente de Marcelo Bielsa y Pablo como futbolista. De aquella etapa quedó una relación estrecha y muchas conversaciones de fútbol. «Lo conozco muy bien, hablamos mucho y estamos en bastante contacto. Estoy contento también por reencontrarme con él tras nuestra etapa en el Leeds United. Hicimos una buena conexión, hablábamos mucho del juego y del fútbol», señaló.

1-2 el pasado verano

El pasado verano, el Castellón se impuso al Valencia por 1-2, con goles de Camara y Cipenga para los albinegros y de Sergi Canós para el conjunto ché. Fue una victoria de prestigio en pleno verano que dejó buenas sensaciones y que hoy sirve como referencia de un duelo que vuelve a cruzar a dos equipos en fase de construcción. La exigencia va en aumento. n