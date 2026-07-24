El Castellón se ejercita ya con su nuevo fichaje David Nzanza, positivos precedentes ante el Valencia y dos movimientos en el filial albinegro

El CD Castellón continúa avanzando en su preparación de cara al inicio de la temporada y este miércoles completó una nueva sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva. La principal novedad fue la presencia del delantero angoleño David Nzanza, uno de los últimos fichajes del conjunto albinegro, que ya trabaja a las órdenes de Johan Plat. El atacante comienza así su proceso de adaptación al grupo mientras el equipo sigue acumulando carga de trabajo antes de afrontar un nuevo compromiso de pretemporada.

Triunfo ante el Valencia el año pasado

El conjunto albinegro tiene ya la mente puesta en el encuentro amistoso del próximo sábado frente al Valencia CF (20.00 horas, À Punt), una cita que volverá a medir el nivel de los castellonenses ante un rival de Primera División. El precedente más reciente invita al optimismo para el Castellón, ya que la pasada pretemporada logró imponerse por 1-2 en la Ciudad Deportiva de Paterna. Los goles de Camara y Cipenga dieron el triunfo a los orelluts, mientras que Sergi Canós firmó el tanto valencianista. Aquel encuentro dejó buenas sensaciones en el equipo, que ahora buscará repetir una actuación similar.

Bruno Partal, refuerzo para el Castellón B

El Castellón B sigue perfilando su plantilla para la próxima campaña y ha incorporado al centrocampista Bruno Partal, de 21 años. El futbolista llega tras completar una destacada temporada en el Vilassar de Mar, en Tercera Federación, donde se consolidó como una de las piezas importantes del equipo. Con su incorporación, el filial suma juventud y calidad en la medular. En el capítulo de salidas, el club ha confirmado el traspaso del defensa Guillem Terma a la UB Conquense, donde continuará su progresión.

Derrota del juvenil en su estreno

El Juvenil A del CD Castellón, que esta temporada competirá en el Grupo VII de División de Honor, comenzó la pretemporada con una derrota por 3-0 frente a la selección de Mauritania. Más allá del resultado, el encuentro sirvió al cuerpo técnico para realizar las primeras pruebas y repartir minutos entre los jugadores disponibles, en un periodo en el que el objetivo principal pasa por adquirir ritmo competitivo y consolidar los conceptos de cara al inicio del campeonato liguero.