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En directo | Valencia-Castellón: El conjunto albinegro continúa este sábado su puesta a punto

El equipo de Pablo Hernández disputa su segundo amistoso en un clásico veraniego, este sábado a las 20.00 horas

Mellot y Pablo Santiago durante un partido de pretemporada.

Mellot y Pablo Santiago durante un partido de pretemporada. / CD CASTELLÓN

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Aitor Aguirre

Castellón

El CD Castellón, con la mirada en el estreno liguero contra la Real Sociedad B el viernes 14 de agosto (20.30 horas), afronta su segundo amistoso de pretemporada tras el estreno con victoria contra el Sabadell por 2-0 en la Coma. Sube el nivel de dificultad para el conjunto de Pablo Hernández ante un Primera División al que ya derrotó el pasado verano por 1-2.

Sigue en directo el minuto a minuto del partidazo.

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