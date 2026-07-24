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En directo | Valencia-Castellón: El conjunto albinegro continúa este sábado su puesta a punto
El equipo de Pablo Hernández disputa su segundo amistoso en un clásico veraniego, este sábado a las 20.00 horas
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Castellón
El CD Castellón, con la mirada en el estreno liguero contra la Real Sociedad B el viernes 14 de agosto (20.30 horas), afronta su segundo amistoso de pretemporada tras el estreno con victoria contra el Sabadell por 2-0 en la Coma. Sube el nivel de dificultad para el conjunto de Pablo Hernández ante un Primera División al que ya derrotó el pasado verano por 1-2.
Sigue en directo el minuto a minuto del partidazo.
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