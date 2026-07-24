Así juega Antonio Gala, el talento formado en el Milan que ya es oficialmente jugador del Castellón

A la segunda fue la vencida. El CD Castellón ya tiene a su nuevo talento para la parcela ofensiva. El conjunto albinegro ha hecho oficial este viernes la incorporación de Antonio Gala, un mediapunta italiano de 22 años que llega procedente del Campobasso FC y que firma con la entidad albinegra hasta el 30 de junio de 2030.

El fichaje era un secreto a voces desde el pasado martes, cuando el propio Campobasso publicó durante la tarde en su página web el acuerdo para la salida del futbolista rumbo a la capital de la plana, aunque posteriormente retiró la información. La operación, pese a no estar confirmada oficialmente hasta ahora, estaba encaminada y finalmente se ha cerrado con la llegada de uno de los jugadores más interesantes del mercado para el Castellón de cara al proyecto 26/27.

Sangre napolitana y formado en el Milan

Nacido en Nápoles el 7 de junio de 2004, Antonio Gala aterriza en Castelló después de completar una excelente temporada en la Serie C italiana. Con el Campobasso terminó el curso en cuarta posición, siendo una de las piezas más importantes del equipo gracias a sus siete goles y diez asistencias.

El nuevo futbolista albinegro cuenta además con una formación de primer nivel. Gala pasó por las categorías inferiores del AC Milan, donde fue progresando hasta llegar a disputar once encuentros de la UEFA Youth League y entrar en convocatorias del primer equipo rossonero en la Champions League.

Tras su etapa en la cantera milanista, inició su camino en el fútbol profesional con una cesión al Sestri Levante, también en la Serie C, antes de pasar por el Calcio Foggia y posteriormente recalar en el Campobasso, donde terminó de explotar sus cualidades ofensivas.

Gala es un jugador polivalente que puede actuar como mediapunta, aunque también tiene capacidad para aparecer por las bandas. Su movilidad, su capacidad para conducir y, especialmente, su último pase y definición son algunas de sus principales virtudes.

Zona atacante muy poblada

Una parcela ofensiva que el Castellón tiene en estos momentos súperpoblada con los Mabil, Suero, Iñigo Córdoba, Álvaro Martín, Rodrigo Rego, Fran Castillo, Bellari, Pablo Santiago, Raúl Sánchez e incluso Jakobsen, que puede actuar por banda izquierda.

Con este movimiento, el Castellón incorpora a un futbolista joven, con margen de crecimiento y experiencia en el competitivo fútbol italiano, que llega a Castalia con el objetivo de convertirse en una de las piezas diferenciales del nuevo proyecto albinegro