La crónica | El Castellón vuelve a pasar por encima del Valencia en un final con tanganas y expulsiones (1-2)

El CD Castellón, como ya ocurriera el año pasado, volvió a ser mejor que el Valencia CF en un clásico durante los últimos veranos. Dos clubes que están en categorías diferentes y sobre el papel los de Carlos Corberán debían de ser los favoritos por jugar en Primera División, pero por encima de lo más lógico están los proyectos y el del Castellón ha demostrado ser muy serio desde la llegada de Haralabos Voulgaris, mientras en el Antonio Puchades volvió a escucharse el cántico de «Peter vete ya, Peter Vete ya».

El caso es que el conjunto albinegro impuso su innegociable estilo de juego, especialmente en la segunda parte y logró la segunda victoria de la pretemporada con goles de Raúl Sánchez y Adam Jakobsen. Sobró el final con varios jugadores del Valencia desquiciados que perdiendo totalmente los papeles.

Primera parte cerrada

La primera parte fue más aburrida que hacer una cola de media hora sin internet en el móvil. De los fichajes, Pablo Hernández metió en el once a Bellari, que jugó ante su exequipo y se le vio extramotivado, además de Iñigo Córdoba y Jari Vlak. Ambos equipos se tenían mucho respeto y los porteros podrían haberse tomado un café porque no hubo apenas llegadas. Al Castellón le costaba sacar el balón jugado ante un Valencia muy ordenado que intentó amenazar por bandas, pero carece de mucho talento en la zona de tres cuartos. No es el Valencia que fue. De hecho, el primer susto albinegro llegó por un despiste de Matthys, que perdió la pelota ante Rioja, pero cada cual lo hizo peor y no acabó en nada.

El primer remate a puerta llegó al borde de la media hora por mediación de Rioja, pero el tiro manso acabó en los guantes del guardameta orellut. Con el paso de los minutos, el duelo se fue abriendo y un buen pase de Iñigo Córdoba habilitó a Álvaro García. La maniobra fue perfecta pero la definición errática y el esférico se marchó al cielo de la capital del Túria.

Superioridad tras el descanso

En la segunda parte, Pablo dio con la tecla en el vestuario y un Castellón completamente nuevo mostró su versión más poderosa, robando en campo contrario, circulando a un ritmo vertiginoso y generando ocasiones en zona de tres cuartos.

Sadiq perdonó el 1-0 y Raúl Sánchez en el 50’ marcó un golazo a la media vuelta con la zurda. Nada sencillo. Saipi evitó el empae con una gran parada y Jakobsen marcó el segundo a la hora de encuentro con una fantástica definición. El 0-2 acrecentó el dominio albinegro ante un Valencia desquiciado. Camara marcó el tercero pero fue anulado por fuera de juego.

La tanganas y expulsiones

Y entonces llegó la frustración por parte de Sadiq, que realizó una durísima entrada fuera de lugar con los dos pies por delante. Ante la protesta de Barri, le dio una patada sin balón. El árbitro no lo dudó y le mostró la roja directa. Acto seguido recortó distancias el Valencia conun golazo de Dieng.

Pero aún quedaba la última. Raba se rebotó tras una entrada y se encaró con Juanjo Nieto. El lateral le golpeó con la frente y Raba se devolvió con un tortazo. Los dos expulsados y así acabó el duelo.

Ficha técnica

VALENCIA: Abril, Wanjala, Tárreg.a De Haas, J. Vázquez, Guido, Javi Guerra, Ugrinic, Rioja, Ryunosuke y Hugo Duro. También jugaron Gamón, Diakhaby, Córdoba, Gayà, Dieng, Pepelu, Raba, Almeida, Otorbi y Sadiq.

CASTELLÓN: Matthys;Mellot, Sienra, Alcazar;Iñigo Córdoba, Pablo Santiago, Vlak, Doue, Bellari, Suero y Álvaro. En la segunda parte entraron Saipi, Juanjo Nieto, Alberto, José Albert, Tincho, Barri, Álvaro Martín, Douglas, Jakobsen, Raúl Sánchez y Camara. En el 72 Rego entró por Tincho.

GOLES: 0-1. Min. 49: Raúl Sánchez. 0-2, Min. Jakobsen, 60. Jakobsen. 1-2. Min. 88:Dieng.

ÁRBITRO: Andrés Fuentes Molina (C. Valenciano). Amonestó a Sadiq y Raba (roja directa) y a Juanjo Nieto (tarjeta amarilla).

ESTADIO: Antonio Puchades.

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ENTRADA: 1.300 espectadores.