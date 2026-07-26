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Rodrigo Rego deja muy buenos destellos en su estreno ante el Valencia: así jugaron los siete fichajes del Castellón

El conjunto albinegro dejó muy buenas sensaciones en su segundo amistoso de pretemporada, venciendo a un equipo de Primera con holgura

Álvaro Martín.

Álvaro Martín. / CD CASTELLÓN

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Aitor Aguirre

Castellón

El CD Castellón ya ha completado dos partidos de esta pretemporada, ambos encuentros resueltos con victorias y buenas sensaciones, más si cabe el triunfo sobre el Valencia por 1-2 con goles de Raúl Sánchez y Adam Jakobsen. Fieles a su estilo ofensivo, los de Pablo Hernández fueron de menos a más y acabaron maniatando a los futbolistas del conjunto ché.

Siete fichajes del conjunto albinegro fueron de la partida contra el Valencia. Los tres titulares fueron Jari Vlak, Hamza Bellari e Iñigo Córdoba.

Empezando por Jari Vlak, todavía es pronto para valorarlo y se encuentra en un periodo de adaptación a la nueva Liga. Físicamente va sobrado pero necesita entrar en el sistema de Pablo Hernández. Jugó la primera parte donde el encuentro fue más duro y los jugadores lucieron menos.

Bellari fue de lo más activo en la primera parte, intentando desbordar desde la conducción y muy participativo, aunque tampoco tuvo oportunidades de hacer daño en el área rival. Lo intentó mucho.

Por último, Iñigo Córdoba es un futbolista muy experimentado y se nota. Activó la presión, ganó duelos y se le ve bastante adaptado al sistema para llevar solo dos partidos. Asistió a Álvaro García en la ocasión más clara de la primera parte.

Saipi.

Saipi. / CD CASTELLÓN

Juanjo, Alvaro Martín y Saipi al descanso

El nuevo guardameta Saipi jugó la segunda parte y realizó una gran intervención de reflejos con 0-1. No pudo hacer absolutamente nada en el gol del Valencia por entró por la escuadra literalmente. Envergadura y transmite seguridad.

Alvaro Martín, salvando las comparaciones porque son odiosas, tiene cosas de Calatrava. Recibe entre líneas, gira, conduce y elige bien. Mucha clase en esa zurda y volvió a ser de los fichajes más destacados. A ese nivel está para ser titular.

Juanjo Nieto volvió a demostrar que es un futbolista hecho y lleno de experiencia, e incluso se metió por dentro sorprendiendo en ataque. Acabó expulsado tras la confrontación con Dani Raba, del que recibió un manotazo.

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Había ganas de ver el estreno de Rodrigo Rego, que tuvo alrededor de media hora en su debut como jugador del Castellón. Se le vio con chispa en la zona de tres cuartos y a punto estuvo de marcar el 0-3. Hay que darle tiempo pero se nota que llega de un equipo con el Brighton. Puesta en escena cuanto menos ilusionante.

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