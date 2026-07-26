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Pablo Hernández, muy satisfecho con los fichajes: «La gente nueva que ha venido ya se va conociendo cada vez más y es lo importante"

El técnico destaca el «buen partido ante el Valencia» y sobre todo el papel de los recién llegados en ese periodo necesario de adaptación

Pablo Hernández toma apuntes en la ciudad deportivade la Coma.

Pablo Hernández toma apuntes en la ciudad deportivade la Coma. / CD CASTELLÓN

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Aitor Aguirre

Castellón

El CD Castellón sigue dando pasos adelante en plena pretemporada. Más allá del resultado, el duelo ante el Valencia dejó buenas sensaciones para el conjunto albinegro, que continúa acumulando minutos, automatismos y confianza antes del inicio de la Liga, el próximo viernes 14 de agosto ante la Real Sociedad (20.30 horas).

Pablo Hernández valoró de forma muy positiva el rendimiento ante todo un Valencia, un club maniatado por la gestión de Peter Lim. «Más allá del resultado, es bueno para reforzar las ideas, sacar un resultado positivo y ganar el partido. Me quedo con las cosas buenas que ha dejado el equipo, que fueron muchas tanto en defensa como ofensivamente. Hicimos partido muy serio ante un equipo de Primera División», señaló.

Periodo clave para los nuevos

Una de las mejores noticias para el técnico castellonense fue la respuesta de los recién llegados: «La gente nueva que ha venido ya se va conociendo cada vez más. En el primer partido se vieron cosas y ante el Valencia más. Estoy muy contento por la adaptación de todos ellos y por seguir sumando minutos para coger ritmo».

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La elección de los jugadores

Respecto a la formación del centro del campo, con Vlak y Doué como pareja en la primera parte, Pablo Hernández insistió en que la pretemporada sirve precisamente para probar variantes y encontrar conexiones. «Ahora es probar, ir cambiando para ver las parejas, cómo se entienden y cómo fluyen. Al final es difícil porque gestionar los minutos es complicado, pero lo más importante es coger ritmo y físico», señaló el técnico orellut que se marchó muy orgullo del Antonio Puchades en un encuentro muy especial para él.

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