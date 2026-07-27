El CD Castellón inicia su concentración en Olot con Antonio Gala, Fran Castillo y el mundialista Awer Mabil como principales novedades

El CD Castellón ha iniciado este lunes 27 de julio su stage de pretemporada en el Royalverd Training Center de Olot, donde permanecerá hasta el próximo sábado 1 de agosto. El conjunto albinegro afronta seis días de convivencia y trabajo intensivo con el objetivo de seguir avanzando en su preparación para la temporada 2026/2027.

La expedición castellonense está formada por un amplio grupo de futbolistas. Los porteros convocados son Saipi, Matthys, Sergi Torner y Biarge. También se han desplazado Juanjo Nieto, Sienra, Alberto, Doué, Mabil, Barri, Camara, Suero, Douglas, Lucas Alcázar, Raúl Sánchez, José Albert, Jakobsen, Fran Castillo, Pablo Santiago, Bellari, Tincho, Álvaro Martín, Mellot, Álvaro, Iñigo Córdoba, Vlak, Rêgo, Nzanza, Gala, Parente y Willmann.

Entrenamiento en Olot, este lunes. / CD CASTELLÓN

Las tres novedades

La primera sesión celebrada en Olot dejó varias novedades destacadas. Una de ellas fue la presencia de Antonio Gala, que completó su primer entrenamiento junto al resto de sus nuevos compañeros. El futbolista comienza así su proceso de adaptación al grupo y a las ideas de Pablo Hernández después de incorporarse recientemente al proyecto albinegro.

También regresó al trabajo Awer Mabil tras su participación mundialista. El internacional australiano se unió nuevamente a la dinámica del equipo y supone un refuerzo importante para el cuerpo técnico en esta nueva fase de la pretemporada. Su incorporación permitirá al entrenador ampliar las alternativas ofensivas durante los próximos amistosos.

Otra de las noticias positivas fue la participación de Fran Castillo en el entrenamiento. El centrocampista todavía no ha podido disputar ninguno de los partidos de preparación celebrados hasta el momento, pero su evolución abre la posibilidad de que pueda estrenarse durante esta semana.

El conjunto albinegro llega a Olot después de haber iniciado la pretemporada con buenas sensaciones. El equipo ha saldado con victoria sus primeros compromisos amistosos ante el Sabadell por 2-0 y el Valencia 1-2, resultados que han servido para reforzar el trabajo realizado durante las primeras semanas.

Dos amistosos en Olot

La concentración en el Royalverd Training Center supondrá un nuevo paso dentro de esa preparación. El Castellón disputará su próximo amistoso este miércoles 29 de julio, a partir de las 18.30 horas, frente al Girona FC. El encuentro se celebrará en la ciudad deportiva del conjunto catalán y representará una exigente prueba ante un recién descendido a Segunda.

El segundo compromiso de la semana tendrá lugar el viernes 31 de julio, a las 10.30 horas, frente al Deportivo Alavés. En esta ocasión, el partido se jugará en las propias instalaciones del Royalverd Training Center. Estos dos amistosos podrían servir para ver el estreno de Antonio Gala y el regreso competitivo de Mabil, además del posible debut de Fran Castillo en la presente pretemporada. Pablo Hernández contará así con más efectivos para continuar perfilando el equipo y avanzar en la construcción de una plantilla que todavía se encuentra en pleno proceso de ajuste.