Un histórico juvenil del CD Castellón que se reencuentra 35 años después

El tiempo ha pasado, pero los recuerdos y el sentimiento albinegro continúan intactos. Los componentes del histórico juvenil del CD Castellón de las temporadas 1991/92 y 1992/93 volvieron a reunirse 35 años después de aquella inolvidable etapa en la máxima categoría del fútbol juvenil español.

El encuentro tuvo lugar el pasado sábado, 25 de julio, alrededor de una comida de hermandad en la que los antiguos futbolistas pudieron recordar anécdotas, partidos, viajes y vivencias compartidas durante unos años que dejaron una profunda huella en todos ellos. Más de tres décadas después, el balón volvió a unir a una generación que defendió el escudo del Castellón ante algunas de las mejores canteras del país.

El histórico juvenil del CD Castellón de las temporadas 1991/92 y 1992/93 realizó una comida de hermandad. / Mediterráneo

Entre los grandes del fútbol español

Aquel juvenil albinegro compitió en la denominada Liga de Honor Sub-19, competición que también fue conocida como Superliga Sub-19 y que constituía entonces el escalón más elevado del fútbol juvenil nacional. Allí, el CD Castellón se medía de igual a igual con los equipos de formación de los clubes más poderosos de España.

Por Castalia y por los campos de la competición pasaron los juveniles del Real Madrid, FC Barcelona, Valencia CF, Sevilla FC, Real Oviedo o Real Valladolid, entre otros históricos. Una experiencia tremendamente exigente y formativa para unos jóvenes jugadores que tuvieron la oportunidad de competir ante futbolistas que, poco tiempo después, alcanzarían el fútbol profesional.

El equipo estuvo dirigido desde el banquillo por el desaparecido Luis Serrano, técnico de una plantilla que representó al CD Castellón en una categoría reservada para las mejores canteras nacionales. La exigencia de la competición, los largos desplazamientos y la calidad de los rivales contribuyeron a forjar un grupo muy unido, como quedó demostrado en el reencuentro celebrado este verano.

El histórico juvenil del CD Castellón de las temporadas 1991/92 y 1992/93 realizó una comida de hermandad y se reunió 35 años después. / Mediterráneo

Una comida cargada de recuerdos

A la cita acudieron los castellonenses del Grau de Castelló Alfonso Trelles y Jesús Lluch, así como antiguos jugadores del primer equipo albinegro como el castellonense José Luis Roqueta y el tarraconense Sergi.

También participaron el burrianense Palomero; los castellonenses Pau Sanmillán y Bordoy; el delantero Peret, natural de Betxí; Martí y Ernesto Castellet, ambos de Cabanes; y Manolo, betxinense que posteriormente desarrolló su trayectoria como representante de futbolistas.

El histórico juvenil del CD Castellón de las temporadas 1991/92 y 1992/93, durante el año 1991. / Mediterráneo

La representación de aquella plantilla se completó con el valenciano Molina, el alicantino Albadalejo y el ilicitano Pablo. Procedentes de distintos puntos de la Comunitat Valenciana y de otras provincias, todos ellos volvieron a sentirse durante unas horas como aquellos jóvenes que compartían vestuario, entrenamientos y sueños defendiendo la camiseta albinegra.

La comida permitió recuperar historias casi olvidadas, recordar encuentros frente a los grandes clubes de la época y rendir homenaje a una generación que llevó el nombre del CD Castellón juvenil por los principales estadios y ciudades del fútbol español.

Mendieta, una ausencia destacada

Entre los antiguos componentes que no pudieron asistir se encontraba Gaizka Mendieta, quien posteriormente desarrollaría una brillante carrera profesional. El centrocampista fue internacional con España y militó, entre otros clubes, en el CD Castellón, Valencia CF, Lazio, FC Barcelona y Middlesbrough.

El recorte de periódico del histórico juvenil del CD Castellón de las temporadas 1991/92 y 1992/93, durante un partido ante el Real Madrid. / Mediterráneo

Tampoco pudo acudir el benicense Raúl Escoin, otro de los integrantes de aquella recordada plantilla. Pese a las ausencias, todos estuvieron muy presentes en las conversaciones y recuerdos de una jornada marcada por la nostalgia, la amistad y el orgullo de haber formado parte de una etapa irrepetible.

Treinta y cinco años después, aquel juvenil del CD Castellón continúa siendo un equipo. Ya no disputa partidos contra el Real Madrid, el Barcelona o el Valencia, pero mantiene viva la unión de un grupo que escribió una página especial en la historia de la cantera albinegra.