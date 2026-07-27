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El mejor Raúl Sánchez está de vuelta en el Castellón: "Necesitaba sentir otra vez esta sensación y vamos a luchar por todo"

El extremo marcó un golazo ante el Valencia y señala que «ahora todos empezamos de cero»

Raúl Sánchez, ante el Valencia tras marcar.

Raúl Sánchez, ante el Valencia tras marcar. / CD CASTELLÓN

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Aitor Aguirre

Castellón

Raúl Sánchez (8 de noviembre de 1997) fue uno de los primeros fichajes de la era Haralabos Voulgaris, hace ya cuatro años. Un proyecto que ha ido creciendo a pasos agigantados y del que ha sido más que participe. Sufrió la crueldad de no ascender en Alcorcón, vivió el espectacular ascenso en la 23/24 y la permanencia en la siguiente temporada siendo un jugador vital. El pasado curso puso rumbo al fútbol mexicano para jugar en el Necaxa pero en diciembre volvió a un club que le ha marcado. No tuvo el impacto de los años anteriores pero está dispuesto a recuperar su mejor versión.

Un gol importante para él

El atacante fue uno de los nombres propios del amistoso ante el Valencia marcando un golazo. Recibió en el área, se giró y golpeó con la zurda en un movimiento muy complicado pero que le salió de perlas para mandar el balón al palo largo: «Sí, estoy muy contento y lo necesitaba. Después de un año y pico sin meter gol, necesitaba sentir esta sensación de poder marcar y qué menos que hacerlo con la victoria del equipo», reconoció muy orgullos de su actuación.

Su regreso no fue fácil

El polivalente jugador reconoce que la pasada temporada no pudo rendir al nivel que esperaba. Su llegada en el mercado de invierno, con el equipo ya en plena dinámica competitiva, complicó su adaptación. «Cuando llegas en Navidad sabes que es difícil adaptarte al ritmo del equipo, pero ahora empezamos de cero todos y todo lo que pueda poner de mi parte para estar al cien por cien y competir, voy a ello», detalló ilusionado.

Ambicioso esta temporada

Por otro lado, apuntó que «todavía no han hablado en el vestuario sobre el objetivo del próximo curso», pero se mostró ambicioso. «Vamos a intentar estar lo más arriba posible e intentar conseguir ese ascenso que se nos quedó a nada la temporada pasada. La liga es muy larga e intentaremos estar ahí y luchar por ello», ahondó.

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Por último, valoró el gran encuentro del conjunto ante el Valencia y restó importancia a las dos tanganas finales:«Este es nuestro fútbol, intentar crear las máximas ocasiones posibles. Nos sentimos cómodos y se notó. Son momentos del partido, la tensión, y una vez se acaba todos somos compañeros del fútbol», finalizó.

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