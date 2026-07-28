El CD Castellón B se reinventa para consolidarse en la exigente Segunda Federación: Numerosas bajas y también fichajes

El CD Castellón B afronta una profunda metamorfosis estructural de cara a la campaña 2026/27. Tras asegurarse una plaza en Segunda Federación mediante la adquisición de la vacante administrativa del Tarazona, el filial albinegro ha decidido ejecutar una política de cambio generacional en su plantilla. Esta reestructuración busca consolidar el proyecto en una categoría sumamente exigente, manteniendo el gen competitivo que caracteriza a la cantera de la entidad castellonense.

La fisonomía del vestuario se transforma por completo debido a la salida de futbolistas determinantes. No obstante, la dirección deportiva ha reaccionado con celeridad en el mercado de transferencias para suplir este éxodo de talento. Los nuevos componentes combinan juventud, proyección y experiencia específica en la categoría para equilibrar las líneas del bloque albinegro. Son once bajas, por seis fichajes más algún juvenil que da el salto al filial.

Nueva dirección técnica

El banquillo tampoco ha sido ajeno a los movimientos estratégicos de este verano. El técnico Óscar López se despidió de la entidad tras aceptar una propuesta para dirigir al Oviedo Vetusta. Su relevo será asumido por el estratega zaragozano Juan Casajús, quien asume el liderazgo del banquillo con el firme propósito de moldear la identidad táctica de un grupo sumamente renovado.

Cuenta atrás para el estreno

La planificación de la exigente pretemporada ya se encuentra en marcha con una intensa carga física y partidos de preparación. La plantilla intensifica sus sesiones de trabajo con la mirada fija en el 6 de septiembre, fecha oficial del debut liguero. El estreno se producirá en las instalaciones de Gaetà Huguet frente al Terrassa CF, cita clave para calibrar el estado real de este nuevo proyecto deportivo.

Imagen durante un entrenamiento. / CD CASTELLÓN

Operación Salida: Balance de Bajas

La reconfiguración del plantel ha provocado el adiós de piezas importantes que ponen rumbo a nuevos destinos. Entre las salidas más destacadas se encuentran los traspasos de Toni Gabarri y Sergi Segura, quienes defenderán la camiseta del Nàstic. Por su parte, Jorge Domingo se marcha al Ourense CF, mientras que el defensor David Sellés emprende una aventura internacional en la República Checa con el Viagem Ústí nad Labem. El Yeclano se hace con los servicios de Marcos Moreno, Zom a Zom recala en el Atlético Mancha Real e Ismael Fadel sale en calidad de cedido al Ibiza. Finalmente, la diáspora albinegra se completa con los fichajes dobles de Álex Alcira y Guillem Terma por el Conquense, la marcha de Isi Angulo al Oviedo Vetusta y la incorporación de Charbel al Recreativo.

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Actual plantel con las altas

El nuevo bloque de Juan Casajús queda completamente definido a través de múltiples incorporaciones estratégicas en todas las líneas. Para defender la portería se contará con Iván Biarge (procedente del Terrassa) y la continuidad de Juanki Ferrando. La retaguardia se refuerza con la llegada de los centrales Guillem Trilla (Tenerife B) e Iago Parente (Valladolid Promesas) y el lateral izquierdo Óscar Domingo (juvenil del Levante), que se unirán a los defensores Nacho Olivera y José Nadal, de la pasada campaña. La medular es la zona con mayor volumen de efectivos, destacando la promoción de Axel Pérez desde el Juvenil A, junto a futbolistas con experiencia en el filial como Dennis Almiñana, Adrián Arapio, Enric Gisbert, Jacobo de Oro, Óscar Albiol y Joseo Díaz. A ellos se suman las caras nuevas de Manu Portela (Villarreal C), Nacho Vizcaíno (Real Jaén) y Bruno Partal (Vilassar de Mar). Por último, la punta de ataque buscará el gol por medio de Miguelón Ferrer, el ascendido Jaeh Yeon Lee del Juvenil A, la cara nueva de Fer Martínez (Águilas) y el renovado Nico Font.