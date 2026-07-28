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Informe | Superpoblación ofensiva en los extremos y la mediapunta Castellón: doce jugadores para tres puestos

Con seis fichajes de extremos y mediapuntas, Pablo Hernández cuenta con hasta 12 jugadores para tres posiciones

Los 12 jugadores para tres posiciones en estos momentos en el Castellón.

Los 12 jugadores para tres posiciones en estos momentos en el Castellón. / CD CASTELLÓN

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Aitor Aguirre

Castellón

El CD Castellón continúa construyendo una plantilla lo más competitiva posible bajo el método de Haralabos Voulgaris, basado en el uso del Big Data y la estadística avanzada para detectar futbolistas por debajo del radar y potenciarlos dentro de un modelo ofensivo como pocos en LaLiga Hypermotion.

De los nueve fichajes realizados hasta el momento, seis ocupan la segunda línea de ataque. Dicho de forma más directa: son extremos o mediapuntas. Si se añaden los jugadores del pasado curso que permanecen en la plantilla, Pablo Hernández cuenta ahora mismo con doce candidatos para apenas tres posiciones. Una acumulación de talento que garantiza competencia, pero que también hace pensar en nuevas salidas antes del cierre del mercado.

El vacío de Calatrava

La marcha de Álex Calatrava al Espanyol ha dejado un hueco considerable en el frente ofensivo. Una baja difícil de sustituir con un único futbolista, por lo que el club se ha movido para repartir esa responsabilidad entre varios perfiles. En cuanto a las bandas, la única salida hasta el momento ha sido la de Lorenzo De Nipoti, que regresó al Atalanta tras su cesión.

Álvaro Martín.

Álvaro Martín. / CD CASTELLÓN

Iñigo Córdoba y Álvaro Martín, rendimiento inmediato

Entre los seis refuerzos aparecen dos nombres más que conocidos por el seguidor habitual de LaLiga Hypermotion. Uno de ellos es Iñigo Córdoba, extremo izquierdo que también puede actuar como carrilero. Sus dos temporadas en el Burgos lo consolidaron como un futbolista de rendimiento inmediato.

Álvaro Martín responde a un perfil más asociativo y cercano al papel que desempeñaba Calatrava. Por rendimiento y sensaciones durante la pretemporada, sería uno de los principales candidatos a ocupar la mediapunta si la competición comenzara ahora mismo.

Fran Castillo.

Fran Castillo. / CD CASTELLÓN

Hamza Bellari y Fran Castillo, de Primera RFEF

Otro de los caminos que explora habitualmente el club consiste en localizar talento en categorías inferiores y ofrecerle la oportunidad de competir en Segunda División. El pasado curso ya lo hizo con Diego Barri o Pablo Santiago.

Dentro de esa línea aparecen Hamza Bellari y Fran Castillo. El primero llega tras ser una pieza clave en el ascenso del Eldense. Su posición no admite dudas, extremo derecho que conduce con la zurda hacia dentro. Por su parte, Fran Castillo procede del Ibiza, con el que compitió en Primera Federación. Por sus características, todo apunta a que su mejor encaje se encuentra en la mediapunta.

Antonio Gala.

Antonio Gala. / CD CASTELLÓN

Antonio Gala y Rodrigo Rego, dos talentos de otras Ligas

La dirección deportiva también ha explotado el mercado internacional con dos talentos interesantes como Antonio Gala y Rodrigo Rego. El italiano puede desenvolverse en zonas interiores con mucha capacidad para asistir y amenazar al área rival. Rego, por su parte, acostumbra a partir desde el costado derecho para desbordar.

Suero, ante el Valencia.

Suero, ante el Valencia. / CD CASTELLÓN

Los seis que siguen

A las seis incorporaciones hay que añadir los que siguen en el equipo. Raúl Sánchez y Pablo Santiago son fijos tanto en banda como en posición de carrileros. Adam Jakobsen representa un caso particular. Es un falso extremo con alma de delantero. El pasado curso acabó jugando en izquierda a gran nivel.

Noticias relacionadas y más

Otro futbolista con un papel muy definido es Isra Suero, un revulsivo de enorme valor que ofrece su mejor versión por detrás del delantero. Awer Mabil, ya de regreso tras su participación mundialista, amplía todavía más la nómina de extremos, mientras que Douglas Aurélio rinde mejor con libertad en la mediapunta. Muchos cromos para apenas tres huecos y una competencia por los minutos que se presenta feroz.

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