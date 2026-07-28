El martes del CD Castellón: nuevo especialista de balón parado y mensaje de Brignani tras la operacion: «Gracias a toda la afición albinegra»
El central italiano ha sido operado de su grave lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha
Mathias Haugaasen se incorpora al cuerpo técnico de Pablo Hernández
El CD Castellón ha vivido un martes marcado por dos noticias de diferente signo. Por un lado, el club ha recibido un emotivo mensaje de Fabrizio Brignani tras ser operado con éxito de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Por otro, ha reforzado su cuerpo técnico con la incorporación del noruego Mathias Haugaasen, que se encargará de trabajar las jugadas a balón parado.
El defensa italiano quiso agradecer el cariño recibido desde que se confirmó su grave lesión y lanzó un mensaje de optimismo de cara a su recuperación. «Quiero dar las gracias a toda la afición albinegra por los mensajes de apoyo que me habéis mandado estos días. Los he notado muchísimo y me dan fuerzas para recuperarme. Voy a poner todo de mi parte para volver lo antes posible y estar con el equipo. Gracias de corazón. Pam Pam Orellut».
Brignani fue intervenido quirúrgicamente después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que le mantendrá varios meses alejado de los terrenos de juego y podría perderse toda la temporada.
Nuevo especialista a balón parado
En el capítulo de novedades, el Castellón también hizo oficial la llegada de Mathias Haugaasen a su cuerpo técnico como especialista en acciones a balón parado. El técnico noruego, nacido el 24 de mayo de 1979, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol europeo.
Haugaasen inició su carrera en clubes de su país como el Vålerenga, el Grorud IL y el Bryne FK, antes de trabajar como ojeador y captador de talento para el Manchester United. Posteriormente formó parte de la Federación Noruega de Fútbol entrenando a diferentes selecciones inferiores y más tarde se incorporó al Aalborg BK de Dinamarca.
Precisamente en el conjunto danés se consolidó como un especialista en análisis táctico y estrategia, especialmente en las jugadas a balón parado, un apartado que el Castellón quiere potenciar de cara a la nueva temporada con su incorporación al cuerpo técnico albinegro
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