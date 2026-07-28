¿Dónde puedes ver los amistosos del Castellón contra el Girona y el Alavés?

El CD Castellón afronta su concentración de pretemporada en Olot con dos exigentes pruebas ante rivales de Primera División. El equipo de Pablo Hernández se medirá este miércoles, a las 18.30 horas, al Girona FC en la ciudad deportiva del conjunto catalán, mientras que el viernes, a las 10.30 horas, cerrará el stage enfrentándose al Deportivo Alavés en las instalaciones del Royalverd Training Center.

Los dos encuentros se disputarán a puerta cerrada, tal y como ha confirmado el club albinegro, por lo que los aficionados no podrán presenciarlos desde las gradas. No obstante, sí podrán seguir ambos compromisos por televisión e internet.

El primero de los amistosos, ante el Girona, será retransmitido en directo por Esport3, mientras que el duelo frente al Alavés podrá verse a través del canal oficial de YouTube del conjunto vitoriano, una oportunidad para que la afición siga de cerca la evolución del nuevo proyecto de Pablo Hernández.

Estos dos compromisos servirán para continuar acumulando minutos y afinar el equipo antes del inicio oficial de la temporada. Tras el triunfo por 1-2 frente al Valencia CF en el Antonio Puchades, el cuerpo técnico volverá a repartir minutos entre una plantilla en la que conviven futbolistas consolidados y numerosos fichajes.

La expedición desplazada a Olot está formada por los porteros Saipi, Matthys, Sergi Torner y Biarge, además de Juanjo Nieto, Sienra, Alberto, Doué, Mabil, Barri, Camara, Suero, Douglas, Lucas Alcázar, Raúl Sánchez, José Albert, Jakobsen, Fran Castillo, Pablo Santiago, Bellari, Tincho, Álvaro Martín, Mellot, Álvaro, Iñigo Córdoba, Jari Vlak, Rodrigo Rêgo, David Nzanza, Antonio Gala, Parente y Willmann.

El stage, que se desarrolla del 27 de julio al 1 de agosto en el Royalverd Training Center, combina sesiones de entrenamiento con estos dos amistosos, los últimos antes de afrontar la fase definitiva de preparación para el comienzo de la temporada 2026/27.