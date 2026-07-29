La crónica | El CD Castellón entretiene, reparte llegadas y goles con el Girona y se deja algunos deberes (3-3)

El CD Castellón sigue invicto en lo que va de pretemporada. El tercer amistoso de julio deparó un partido abierto, ameno y espumoso, con intercambio de golpes y goles y un empate a los postres. En el entretenido baile con el Girona FC los tantos orelluts los marcaron Raúl Sánchez, Álvaro García y Juanjo Nieto. Los goles locales recordaron el pasado ilustre del recién descendido: Bryan Gil de falta y doblete al espacio de Vanat (3-3).

Por encima del resultado, intrascendente en los amistosos, el Castellón sigue empapando de buenas intenciones el verano. Porque más allá de los nombres, en cada una de las citas, el equipo de Pablo Hernández deja claro que sabe lo que quiere y cómo alcanzarlo, si puede. Si fuera un estudiante, podría decirse que va probando y aprobando, pero aún le quedan algunos deberes.

Como en la Coma contra el Sabadell y como en Paterna contra el Valencia, el Castellón fue en Girona un equipo reconocible. Uno que trata de ordenarse alrededor de la pelota, que asume el riesgo en la salida, que lleva el partido al campo contrario y que se aplica sin el balón para crear también así peligro tras robo. Uno que en cualquier campo trata de plasmar su estilo.

Así fue el año pasado el Castellón de Pablo Hernández y así quiere serlo también este curso. Este miércoles, lo fue sobre todo en la primera parte, a menudo en torno al debutante Antonio Gala. El mediapunta italiano dejó apuntes ilusionantes en su estreno. Atrevido y motivado, picoteó por la zona del enganche, como un 10 de los de antes. Se giró, chutó un par de veces y jugó casi siempre hacia adelante. Se inventó el 1-1.

Los goles

Ocurrió justo a la media hora de juego: Gala recibió en tres cuartos, se orientó para el ataque y conectó el pase con Raúl Sánchez, que clavó el control y el remate.

Los jugadores del Castellón celebran el 1-1 de Raúl Sánchez al Girona. / CD Castellón

Antes del 1-1, el Castellón había amagado sin dar el golpe. Primero encajó: Alcázar hizo una falta en la frontal a Bryan Gil y el propio Bryan la enroscó al palo del portero, que era Saipi. El meta evitó el segundo después de una pérdida de Vlak, tapando un tiro de Iván Martín. Los albinegros amasaban el balón, pero el colmillo era local.

Eso cambió con el paso de los minutos. El portero del Girona, Krapyvtsov, tuvo que intervenir para evitar el gol de Vlak, que había tensado un chut desde la frontal. No pudo evitar Krapyvtsov el mentado 1-1 de Raúl Sánchez (que sigue en fase creciente) ni el 1-2 del minuto 40. Álvaro García, que había relevado al titular Camara, cazó con olfato un centro raso de Bellari, en una segunda jugada tras saque de córner.

En la segunda parte, los numerosos cambios difuminaron el paisaje. El Castellón relevó a todos menos al portero a la hora de juego. El partido se abrió, algo destensado, y aparecieron errores evitables y espacios por todas partes. En el intercambio, acertaron dos hombres: Vanat por partida doble y Juanjo Nieto, casi al final, tras un caramelo interior de Alberto Jiménez.

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GIRONA FC: Krapyvtsov, David López, Fran Beltrán, Abel Ruiz, Bryan Gil, Iván Martín, Álex Moreno, Misehouy, Gibi, Dawda y Antal. En el banquillo: Sergi Puig, Arnau, Van de Beek, Francés, Vanat, Artero, Lass, Minsu, Pyshchur, Javi, Salguero, Junior y Badia. CD CASTELLÓN: Saipi, Pablo Santiago, Mellot, Sienra, Lucas Alcázar, Vlak, Álvaro Martín, Bellari, Gala, Raúl Sánchez y Camara. También jugaron: Juanjo Nieto, Alberto, Doué, Mabil, Barri, Douglas, José Albert, Jakobsen, Fran Castillo, Álvaro García, Iñigo Córdoba, Rego y Nzanza. GOLES: 1-0. Min. 5: Bryan Gil. 1-1. Min. 31: Raúl Sánchez. 1-2. Min. 40: Álvaro García. 2-2. Min. 61: Vanat. 3-2. Min. 84: Vanat. 3-3. Min. 87: Juanjo Nieto. ÁRBITRO: Sergi Rimbau (Girona), asistido por Jordi Fulla y Adrià Ballesteros. Amarilla al visitante Gala. CAMPO: Girona Football Academy.

El próximo partido

El segundo amistoso del stage tendrá lugar el viernes por la mañana, a las 10:30 horas, ante el Deportivo Alavés en el Royalverd Training Center