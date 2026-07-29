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Directo | Girona-Castellón

Tercer partido de pretemporada para el equipo de Pablo Hernández

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Directo Girona-Castellón. / Mediterráneo

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David Oliver

Castellón

Después de ganar consecutivamente al Sabadell (2-0) y al Valencia (1-2), el CD Castellón disputa este miércoles el tercer amistoso de pretemporada. A partir de las 18.30 horas, el equipo de Pablo Hernández medirá fuerzas contra el Girona FC, recién descendido a la categoría de plata.

Puedes seguir el partido en el directo de Mediterráneo.

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