Directo | Girona-Castellón

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Tercer partido de pretemporada para el equipo de Pablo Hernández
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Castellón
Después de ganar consecutivamente al Sabadell (2-0) y al Valencia (1-2), el CD Castellón disputa este miércoles el tercer amistoso de pretemporada. A partir de las 18.30 horas, el equipo de Pablo Hernández medirá fuerzas contra el Girona FC, recién descendido a la categoría de plata.
Puedes seguir el partido en el directo de Mediterráneo.
A partir de las 18.30 horas, los orelluts se enfrentarán al Girona, recién descendido a Segunda División y uno de los máximos candidatos al ascenso.
Puedes leer todas las claves de la cita en esta previa.
Hola! Bienvenidos al directo del Girona-Castellón
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