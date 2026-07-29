Mercado | El añorado Kochorashvili, cerca de regresar a España

El mercado de fichajes puede propiciar el regreso a LaLiga de uno de los futbolistas que dejó un gran recuerdo en el CD Castellón. El centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Getafe, que negocia con el Sporting de Portugal una cesión con opción de compra para reforzar su centro del campo. Según medios portugueses, las conversaciones entre ambos clubs se encuentran avanzadas y el acuerdo podría cerrarse en los próximos días.

A sus 27 años, Kochorashvili busca recuperar protagonismo tras una temporada complicada en Lisboa. El internacional georgiano llegó al Sporting procedente del Levante después de que el conjunto portugués desembolsara 5,5 millones de euros por su fichaje. Sin embargo, las lesiones y la fuerte competencia en la medular limitaron su participación durante el pasado curso, en el que disputó encuentros tanto en la liga portuguesa como en la Liga de Campeones.

Un paso inolvidable por Castalia

La noticia despierta un interés especial en Castellón porque Kochorashvili fue uno de los futbolistas más queridos de la plantilla albinegra durante la temporada 2022/23. Llegó cedido por el Levante y se convirtió rápidamente en una pieza indispensable para los albinegros gracias a su despliegue físico, capacidad para abarcar campo y llegada desde segunda línea.

Con la camiseta del Castellón disputó 40 partidos oficiales, anotó cuatro goles y firmó varias actuaciones decisivas durante una campaña que terminó con la dolorosa eliminación en la fase de ascenso a Segunda División frente al Alcorcón. A pesar de no conseguir el objetivo del ascenso, dejó una huella imborrable entre la afición por su compromiso, intensidad y personalidad sobre el terreno de juego.

Kochorashvili atiende a los aficionados tras el partido de la Magdalena del 2023. / Gabriel Utiel

Del Castellón a la élite europea

Tras regresar al Levante, Kochorashvili dio un importante salto en su carrera. Renovó su contrato, fue uno de los líderes del conjunto granota y participó activamente en el ascenso a Primera División antes de ser traspasado al Sporting de Portugal.

Paralelamente, también se consolidó como uno de los referentes de la selección de Georgia. Después de participar en la histórica Eurocopa de 2024, se ha convertido en un habitual en las convocatorias de su país, acumulando más de veinte internacionalidades y varios goles con la absoluta.

El Getafe, una oportunidad para relanzarse

El Getafe considera que el georgiano reúne el perfil que busca para reforzar su centro del campo: un futbolista con recorrido, agresividad en la presión, capacidad para romper líneas conduciendo y experiencia tanto en LaLiga como en competiciones internacionales. La fórmula que se negocia es una cesión con opción de compra, una operación que permitiría al jugador regresar al fútbol español apenas un año después de abandonar el Levante.

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Si las negociaciones llegan a buen puerto, Kochorashvili volverá a una competición en la que ya dejó muestras de su crecimiento y donde muchos aficionados del CD Castellón seguirán de cerca la evolución de uno de los centrocampistas más recordados de los últimos años en Castalia. Igual que otros cedidos ilustres: Van den Belt, Gere...