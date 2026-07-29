La previa | El Castellón, a por el Girona en su tercer amistoso... ¿con los debuts de Fran Castillo, Antonio Gala y David Nzanza?

El CD Castellón afronta este miércoles una nueva prueba de nivel en su pretemporada. El conjunto de Pablo Hernández se mide al Girona, a partir de las 18.30 horas, en la ciudad deportiva del equipo catalán, en el que será su tercer amistoso de la pretemporada. Un encuentro a puerta cerrada que los aficionados podrán seguir en directo a través de Esport3.

Los albinegros, en el primero de los dos encuentros previstos durante el stage de Olot, llegan con buenas sensaciones después de haber ganado sus dos primeros compromisos. En el estreno vencieron por 2-0 al Sabadell y el pasado sábado superaron por 1-2 con holgura a un rival de Primera División como el Valencia.

¿Debutarán Nzanza y Gala?

El técnico albinegro seguirá aprovechando la concentración para repartir minutos, realizar pruebas y avanzar en la construcción del equipo. Además de Fran Castillo, también podrían estrenarse David Nzanza y Antonio Gala, las dos últimas llegadas que todavía no han podido jugar en estos dos encuentros. En el caso del malagueño, no había podido jugar por unas leves molestias pero al parecer ya está disponible.

Antonio Gala valora su llegada

El italiano Antonio Gala valoró sus primeros días en el Castellón y solo piensa en debutar: «Estoy muy feliz de estar aquí porque todo es nuevo para mí y espero ayudar. Sí, espero que el míster me de algún minuto para mostrar mi calidad». Además, valoró el buen grupo: «Me estoy divirtiendo con todos y me están dando una bienvenida buena aunque aún estoy aprendiendo español». Por último, destacó que se está adaptando porque en Italia trabajan de una forma distinta pero estoy listo para coger mi mejor condición física», apuntó.

El próximo encuentro será el viernes a las 10.30 ante el Deportivo Alavés en el Royalverd Training Center. Al igual que el duelo contra el Girona, también se disputará a puerta cerrada, pero será emitido en el canal de Youtube del conjunto babazorro. Hoy, nuevo test para seguir creciendo y llegar en el mejor estado al estreno liguero ante la Real B.