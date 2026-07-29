El vertiginoso ascenso de Fran Castillo al fútbol profesional: ¡De Tercera Federación al Castellón en tan solo tres años!
El mediapunta malagueño puede debutar este miércoles contra el Girona
Hace tres cursos estaba en Tercera Federación con el Juventud Torremolinos
La temporada 2023/24, el CD Castellón se disponía a protagonizar una campaña de ensueño en Primera Federación que concluyó con un ascenso más que merecido a Segunda División. Era el segundo año de Haralabos Voulgaris al frente del club y, con Dick Schreuder en el banquillo, el conjunto albinegro asombró a propios y extraños con un fútbol ofensivo, atrevido y arrollador que le permitió recuperar su plaza en el fútbol profesional. Un curso que el orellut difícilmente olvidará.
En la temporada 2023/24, Fran Castillo (Alhaurín de la Torre, 30 de enero de 1997) bajaba al barro de Tercera Federación. Para poner en contexto aquel punto de su carrera, se trata de la quinta categoría del fútbol español, la misma en la que militan actualmente equipos provinciales como el Villarreal C, el Roda, el Soneja o la Vall d’Uixó, y un escalón todavía mucho más próximo al fútbol regional que al profesional.
En Tercera Federación
Un año que supuso un auténtico punto de inflexión para Fran Castillo, que con 26 años era uno de los líderes del Juventud de Torremolinos, campeón del grupo 9 y autor de una temporada sobresaliente. Mientras el Castellón regresaba a Segunda División, el mediapunta malagueño daba el salto a Segunda Federación, donde acabaría de explotar definitivamente.
Con la máxima confianza y convertido en una de las referencias ofensivas del equipo, Castillo firmó una campaña 24/25 sensacional. Anotó 17 goles, repartió siete asistencias y fue nombrado el mejor jugador de la categoría liderando al Juventud de Torremolinos hacia un nuevo ascenso, esta vez a Primera Federación. Mientras, el Castellón conseguía la permanencia en Segunda.
Del Torremolinos al Ibiza
Su nivel no pasó desapercibido para los cocos de Primera Federación y un proyecto ambicioso del Ibiza, aunque finalmente quedó en mitad tabla, llamó a su puerta. El mediapunta respondió con 9 goles y una asistencia en Liga, aportando calidad en la zona de tres cuartos. Cuando tenía el balón pasaban muchas cosas y en un fútbol ofensivo como el del equipo albinegro puede incluso lucir más.
Y del Ibiza al Castellón
Y después de rozar el ascenso a Primera División con la disputa del play-off, los caminos de un proyecto en pleno crecimiento y de un futbolista que no ha dejado de escalar categorías se han cruzado este verano. El malagueño debutará en el fútbol profesional a los 29 años, una edad tardía para dar el salto, pero también un momento de plena madurez futbolística y con varias temporadas por delante para demostrar su nivel.
Puede debutar este miércoles
Su estreno con la camiseta albinegra podría producirse este miércoles. Unas leves molestias físicas le impidieron disputar los dos primeros amistosos de la pretemporada ante el Sabadell y el Valencia, pero trabajó con normalidad y podría ser de la partida ante el Girona. Y así, con mucho esfuerzo y paciencia, Fran Castillo quiere dejar su huella en el SkyFi Castalia.
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