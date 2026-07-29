Redacción

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Video | Los fichajes del CD Castellón también saben cantar

El CD Castellón se encuentra en las instalaciones de Royalverd, en Olot (Girona), en pleno stage de pretemporada. A las nuevas incorporaciones, y en la previa del amistoso contra el Girona, les tocó cumplir con uno de los clásicos rituales del verano: cantar delante de sus nuevos compañeros.

Así, en un video facilitado por el club, varios de los nuevos fichajes no tuvieron más remedio que subir a una silla, coger el micrófono y entonar de la mejor manera posible. Esperemos, eso sí, que el fútbol se les dé algo mejor que el cante. Más información