Directo | CD Castellón-Deportivo Alavés

El CD Castellón disputa este viernes, en horario matinal (10.30 horas) el cuarto amistoso de pretemporada. El equipo de Pablo Hernández mide fuerzas con un rival de Primera División: el Deportivo Alavés. El encuentro se disputa a puerta cerrada en el complejo Royalverd Training Center.

Puedes seguir el partido en el directo de Mediterráneo.