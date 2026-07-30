En Directo
Directo | CD Castellón-Deportivo Alavés
Cuarto amistoso de pretemporada para el equipo de Pablo Hernández (viernes, 10.30 horas)
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Castellón
El CD Castellón disputa este viernes, en horario matinal (10.30 horas) el cuarto amistoso de pretemporada. El equipo de Pablo Hernández mide fuerzas con un rival de Primera División: el Deportivo Alavés. El encuentro se disputa a puerta cerrada en el complejo Royalverd Training Center.
Puedes seguir el partido en el directo de Mediterráneo.
Hola! Bienvenidos a la retransmisión on line del amistoso entre el Castellón y el Alavés.
- De la fría despedida de Cipenga al regreso al Castellón de un destacado delantero
- ¡El avance de la campaña de abonos del CD Castellón para la temporada 2026/2027!
- Un histórico juvenil del CD Castellón que se reencuentra 35 años después
- Informe | Las cifras reales y las claves del traspaso de Álex Calatrava: la mayor operación en la historia del CD Castellón
- El Castellón tendrá un presupuesto y un límite salarial de récord en esta temporada
- Hoy, día D en el Castellón: el adiós de Cala y un sonado fichaje en ciernes
- El CD Castellón apuesta fuerte por el filial: compra la plaza en Segunda RFEF
- Directo Castellón-Sabadell: Camara ha tenido el tercer tanto albinegro