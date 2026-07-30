Juanjo Nieto: «Marcar siempre gusta, pero voy a ayudar mucho con trabajo»

Juanjo Nieto abrochó el empate del CD Castellón en su visita al Girona FC. El 3-3 del lateral castellonense es el primer tanto en el regreso a Castalia de Juanjo, que quiere ser un factor importante en la próxima temporada. Está feliz. «Desde fuera veía un equipo muy bueno y cuando entras ves el motivo», explicó Juanjo tras el partido. «Una pieza clave es el grupo que hay y eso es lo que nos va a llevar a lograr el objetivo», añadió.

Juanjo disputó ayer la última media hora del partido. En el minuto 87, recogió un pase interior de Alberto Jiménez y batió por bajo, con la zurda, al portero del Girona. «Siempre es bonito volver a jugar con el Castellón y marcar es algo que siempre gusta en el fútbol. Estoy contento por ayudar ya no solo con goles. Creo que voy a ayudar mucho con trabajo», explicó el futbolista castellonense.

De vuelta a casa

Juanjo Nieto, de 31 años, se ha incorporado este verano a la disciplina del CD Castellón, donde llegó a debutar en Tercera División en edad adolescente. Posteriormente ha desarrollado una larga carrera profesional en España y en el extranjero. Procede del Celje esloveno.

El bagaje le permite ser una voz autorizada sobre el valor de las pretemporadas. «Las sensaciones son buenas en el tema físico. Al final estamos buscando eso en pretemporada. Hay que mejorar, pero estamos felices por el trabajo de todos», indicó Juanjo.