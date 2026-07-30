A Pablo Hernández le gusta lo que ve: «El equipo está dando pasos hacia adelante»

El entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, se mostró satisfecho con la imagen ofrecida por su equipo ayer, tras el empate (3-3) frente al Girona FC en un nuevo compromiso de pretemporada. Más allá del resultado, el técnico albinegro destacó la evolución que está mostrando el grupo en estas primeras semanas de trabajo, aunque lamentó los errores que propiciaron dos de los tantos del conjunto catalán en la segunda parte.

«Las sensaciones son buenas, en general», afirmó el preparador castellonense al término del encuentro. «Es verdad que hemos encajado tres goles, pero también hemos sido capaces de marcar tres, de generar algunas ocasiones más claras. Creo que, al final, en el cómputo general, hemos merecido ganar por cuestión de ocasiones», señaló.

Pese a ese análisis positivo, Pablo no escondió su enfado por la forma en la que llegaron los goles del Girona en la segunda mitad. «Estoy un poco enfadado por esos dos goles porque creo que los dos son muy evitables. Son dos pérdidas nuestras no forzadas que no deberían haberse producido», explicó. No obstante, el técnico considera que este tipo de situaciones forman parte del proceso habitual de preparación. «Al final es pretemporada y sirve para aprender. Esto nos ayudará a corregir cosas y, sobre todo, a reforzar las muchas cosas buenas que también hemos hecho», añadió.

Los conceptos

El encuentro ante el Girona permitió seguir acumulando minutos de competición y comprobar la evolución de un grupo que continúa en plena construcción, con varios futbolistas recién incorporados y todavía adaptándose a la idea de juego del nuevo proyecto. «El equipo está dando pasos hacia adelante cada día en los entrenamientos, cogiendo conceptos. La gente nueva, hoy alguno que todavía no había jugado ha participado, y estoy contento por eso y porque se vayan viendo cosas que queremos que se vean reflejadas en el campo», destacó Pablo.

Los jugadores del Castellón celebran el 1-1 de Raúl Sánchez al Girona. / CD Castellón

El entrenador también hizo balance de los primeros días de la concentración de pretemporada que el Castellón está realizando en las instalaciones de Royalverd. El técnico considera que, más allá del trabajo sobre el césped, la convivencia está siendo uno de los grandes beneficios de estos días. «Está haciendo calor aquí también, pero no hemos tenido suerte en ese sentido», comentó. «Las instalaciones son muy buenas y el entorno es genial. También salir un poco de la rutina y, sobre todo, compartir muchas horas juntos en el hotel, comidas, cenas y tiempo libre hace equipo, hace familia y eso también es muy importante».

Redacción

El técnico recordó además que el calendario ha condicionado la preparación estival del conjunto albinegro tras disputar el play-off de ascenso. «Está siendo una pretemporada corta y atípica porque terminamos el play-off un poco más tarde que otros equipos, pero estoy muy contento con el trabajo que está realizando el grupo», concluyó Pablo Hernández. Cabe recordar que el Castellón comenzará la Liga visitando al filial de la Real Sociedad el viernes 13 de agosto. El compromiso de pretemporada más inmediato asoma mañana viernes. Será contra el Deportivo Alavés, un rival de Primera, a las 10.30 horas y en las instalaciones de Royalverd.