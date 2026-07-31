Privacidad y alto rendimiento: Royalverd Training Center, así es el búnker del CD Castellón en Girona

El CD Castellón ha elegido un escenario de primer nivel para completar su stage de pretemporada. La expedición albinegra trabaja estos días, hasta mañana, en el Royalverd Training Center, un centro de alto rendimiento situado en Les Preses, junto a Olot y en plena comarca de La Garrotxa (Girona), un enclave rodeado de naturaleza que en los últimos años se ha convertido en uno de los destinos preferidos por numerosos clubs del fútbol profesional.

La elección del complejo no es casual. El Castellón ya lo utilizó la temporada pasada. El Royalverd Training Center está concebido exclusivamente para acoger a equipos de élite, ofreciendo privacidad, tranquilidad y unas instalaciones diseñadas para que los futbolistas puedan centrarse únicamente en el trabajo deportivo. Todo ello en un entorno privilegiado: en el corazón del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, uno de los parajes más singulares de Cataluña, donde el entorno natural se convierte en un valor añadido para las concentraciones estivales.

Las instalaciones

El centro cuenta con varios terrenos de juego de dimensiones FIFA, todos ellos de césped natural de máxima calidad, una de las señas de identidad de Royalverd, empresa propietaria del recinto y especializada en la producción, instalación y mantenimiento de superficies deportivas. De hecho, Royalverd ha instalado el césped de los campos ya operativos en la Ciudad Deportiva La Coma, así como en numerosos estadios de Primera División e internacionales.

Varios futbolistas albinegros entrenando en el Royalverd Training Center. / CD Castellón

En el caso del complejo, los campos permiten desarrollar entrenamientos de máxima intensidad y también albergar partidos amistosos (ahí jugará hoy el Castellón contra el Deportivo Alavés) en condiciones prácticamente idénticas a las que encontrarán los equipos durante la temporada.

Además de los campos de entrenamiento, el complejo dispone de un gimnasio completamente equipado para el trabajo físico, sala de fisioterapia y recuperación, zonas específicas para la activación muscular y espacios destinados al tratamiento de los futbolistas después de cada sesión. También cuenta con salas de reuniones y conferencias donde el cuerpo técnico puede impartir charlas tácticas o analizar vídeos junto a la plantilla.

Álvaro Martín, en el gimnasio. / CD Castellón

Convivencia las 24 horas

Uno de los aspectos que más valoran los equipos que realizan allí su concentración es la cercanía entre el hotel y los terrenos de entrenamiento. El Hotel Vall de Bas, donde se aloja el Castellón, se encuentra integrado en el complejo, permitiendo que los desplazamientos sean mínimos y que los futbolistas puedan aprovechar al máximo los tiempos de descanso y recuperación. El establecimiento dispone de habitaciones adaptadas para equipos profesionales, comedor exclusivo con menús personalizados y diferentes espacios comunes que favorecen la convivencia del grupo.

Precisamente ese ambiente fue destacado por el entrenador albinegro, Pablo Hernández, tras el amistoso frente al Girona FC. El técnico explicó que compartir tantas horas juntos «en el hotel, comidas, cenas y tiempo libre hace equipo, hace familia», subrayando la importancia que tiene este tipo de concentraciones para fortalecer la unión del vestuario.

Un destino muy solicitado

El Royalverd Training Center se ha consolidado como una referencia para las pretemporadas del fútbol profesional. También han pasado por sus instalaciones clubs como el Valencia CF, además del propio Girona FC y el filial del FC Barcelona, entre otros equipos nacionales e internacionales. La propia dirección del complejo destaca como uno de sus principales atractivos la exclusividad de las instalaciones, alejadas de miradas externas y preparadas para garantizar la máxima privacidad durante las sesiones de entrenamiento. Además, el calor suele ser menor al habitual en la Plana por estas fechas, con las lógicas excepciones.