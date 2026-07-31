Las cifras del traspaso de Ilias Kostis: el CD Castellón 'pesca' una buena pieza en la cantera del Atlético

Ilias Kostis se ha convertido este viernes en el 11º fichaje del CD Castellón para la próxima temporada. El defensa griego, internacional sub-21, ya se encuentra en el stage del equipo de Pablo Hernández en el Royalverd Training Center. Es el primer central que incorpora el Castellón este verano: una apuesta interesante en una posición muy cotizada (central zurdo) que ha requerido de un pago al Atlético de Madrid, su anterior equipo.

Según ha podido saber Mediterráneo, el Castellón abona al Atlético de Madrid medio millón de euros. Kostis firma con los orelluts por cuatro temporadas, hasta 2030. Refuerza una posición que había quedado coja con la lesión de gravedad de Fabrizio Brignani.

Los centrales

De hecho, en los últimos amistosos, Pablo Hernández venía probando varias soluciones para esa demarcación. Como centrales puros estaban en la plantilla, además del mentado Brignani, el diestro Alberto Jiménez y el zurdo Agustín Sienra. En el dibujo líquido del Castellón habían competido en el eje de la defensa laterales habituales como Jeremy Mellot o José Albert, uno por cada perfil. También ha tenido minutos Iago Parente, fichado al Valladolid para el filial. La llegada de Kostis amplía las opciones de los entrenadores.

Kostis jugó con el filial del Atlético en Castalia. / KMY ROS

La apuesta del Castellón por Kostis es importante. Se demuestra con un contrato largo. El futbolista de 23 años llegó a la Academia del Atlético de Madrid en 2019 con una gran proyección. Compitió varias temporadas en el filial (donde coincidió con el exorellut Álex Calatrava). Sabe lo que es jugar en Castalia. Lo hizo en Primera RFEF.

El potencial de Kostis le permitió asomar en el primer equipo del Atleti. Internacional sub-21 (primero con Chipre y luego con Grecia), debutó de la mano de Diego Simeone en competición oficial: en Champions y en Copa del Rey. Precisamente, en un amistoso con el primer equipo, sufrió una dura lesión en el ligamento de la rodilla, el pasado mes de octubre. Una vez en la recta final de la recuperación, Kostis, que estaba en la órbita de clubs portugueses, ha elegido el proyecto del CD Castellón para recuperar su mejor nivel y explotar todas sus condiciones.

"Estoy feliz y con ganas de empezar. Sé que es un proyecto ilusionante y vengo aquí a dar lo máximo", ha dicho Kostis en sus primeras horas como futbolista albinegro.